Dois policiais civis e um policial militar reformado foram presos em flagrante dentro do 10º Distrito Policial de Osasco, na Grande São Paulo, após um motorista de aplicativo denunciar tentativa de extorsão. A Justiça converteu as prisões em preventivas.

Segundo a Corregedoria da Polícia Civil, o motorista procurou o órgão após ser abordado pelos agentes, que exigiram dinheiro e mantiveram contato com ele para combinar o pagamento.

As cédulas destinadas à entrega foram previamente marcadas pela Corregedoria. O motorista combinou com os policiais que faria a entrega no 10º DP de Osasco. Por volta das 19h de terça-feira (25), ele compareceu ao local, onde os três suspeitos foram presos.