Dois policiais civis e um policial militar reformado foram presos em flagrante dentro do 10º Distrito Policial de Osasco, na Grande São Paulo, após um motorista de aplicativo denunciar tentativa de extorsão. A Justiça converteu as prisões em preventivas.
Segundo a Corregedoria da Polícia Civil, o motorista procurou o órgão após ser abordado pelos agentes, que exigiram dinheiro e mantiveram contato com ele para combinar o pagamento.
As cédulas destinadas à entrega foram previamente marcadas pela Corregedoria. O motorista combinou com os policiais que faria a entrega no 10º DP de Osasco. Por volta das 19h de terça-feira (25), ele compareceu ao local, onde os três suspeitos foram presos.
A ocorrência foi encaminhada à Corregedoria da Polícia Civil. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que os envolvidos respondem por extorsão qualificada. A autoridade policial também solicitou a quebra do sigilo dos dados dos celulares apreendidos.
O policial militar foi levado ao Presídio Militar Romão Gomes. A Corregedoria instaurou procedimento para apurar a conduta dos policiais civis.
Com informações do Metrópoles.