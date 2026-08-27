Equipes de resgate atuam nesta quinta-feira (27) em áreas atingidas por uma enchente na fronteira entre o Nepal e o Tibete, enquanto autoridades contabilizam pelo menos 332 mortos e 826 desaparecidos no lado nepalês.

Segundo a polícia, os corpos foram recuperados nas regiões afetadas. Entre os desaparecidos estão 644 turistas, incluindo 288 indianos, 127 nepaleses, 65 americanos, 53 ucranianos, 51 malaios, 35 australianos e 33 britânicos.

No Tibete, 558 pessoas estão desaparecidas, de acordo com a emissora estatal chinesa CCTV. O número inclui 260 estrangeiros. Três mortes foram registradas na região.