27 de agosto de 2026
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EDUARDO CUNHA

Flávio grava vídeo para apoiar ex-presidente da Câmara cassado

Por Laura Intrieri | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Eduardo Cunha no Instagram
No vídeo, Flávio Bolsonaro afirma que Eduardo Cunha teve um papel importante na história do país
No vídeo, Flávio Bolsonaro afirma que Eduardo Cunha teve um papel importante na história do país

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, gravou um vídeo em apoio à candidatura do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (Republicanos) a deputado federal por Minas Gerais. A gravação foi publicada nas redes sociais de Cunha nesta quarta (26).

No vídeo, Flávio afirma que Cunha teve um papel importante na história do país e que "abriu os olhos da população brasileira e derrubou a Dilma". Também diz que Dilma Rousseff (PT) foi a pior presidente da história do Brasil.

Cunha agradece o apoio e afirma que faz campanha por Flávio em Minas Gerais e no país, apesar da decisão do Republicanos de permanecer neutro na disputa presidencial.

Como presidente da Câmara, Cunha aceitou, em dezembro de 2015, o pedido de impeachment de Dilma. A Casa autorizou a abertura do processo em abril de 2016, e o Senado afastou definitivamente a petista da Presidência em 31 de agosto daquele ano.

Em 12 de setembro de 2016, o plenário da Câmara cassou o mandato de Cunha por 450 votos a 10. O processo o acusava de mentir à CPI da Petrobras ao negar a existência de contas no exterior. À época, ele afirmou ser vítima de perseguição política.

Cunha foi preso em 2016 no âmbito da Operação Lava Jato, acusado de ser beneficiário de propinas em contratos da Petrobras e por suposto risco à investigação. Em 2021, um saldo de contas dele que estavam bloqueadas na Suíça foi enviado ao Brasil. O valor era equivalente a R$ 12 milhões.

O ex-deputado ficou em regime fechado até 2021 e teve sentenças anuladas em 2021 e 2023. Em 2022, foi candidato a deputado federal por São Paulo, filiado ao PTB, mas não foi eleito.

Em Minas Gerais, Cunha articula sua base eleitoral principalmente no interior, onde expandiu a rede evangélica 89 Maravilha FM e passou a receber prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas em programas e agendas nas emissoras. Segundo investigação da PF, o ex-deputado também destinou, por meio da liderança do Republicanos na Câmara, R$ 6,15 milhões em emendas parlamentares a 29 municípios mineiros.

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