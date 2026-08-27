Flávio grava vídeo para apoiar ex-presidente da Câmara cassado
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O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, gravou um vídeo em apoio à candidatura do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (Republicanos) a deputado federal por Minas Gerais. A gravação foi publicada nas redes sociais de Cunha nesta quarta (26).
No vídeo, Flávio afirma que Cunha teve um papel importante na história do país e que "abriu os olhos da população brasileira e derrubou a Dilma". Também diz que Dilma Rousseff (PT) foi a pior presidente da história do Brasil.
Cunha agradece o apoio e afirma que faz campanha por Flávio em Minas Gerais e no país, apesar da decisão do Republicanos de permanecer neutro na disputa presidencial.
Como presidente da Câmara, Cunha aceitou, em dezembro de 2015, o pedido de impeachment de Dilma. A Casa autorizou a abertura do processo em abril de 2016, e o Senado afastou definitivamente a petista da Presidência em 31 de agosto daquele ano.
Em 12 de setembro de 2016, o plenário da Câmara cassou o mandato de Cunha por 450 votos a 10. O processo o acusava de mentir à CPI da Petrobras ao negar a existência de contas no exterior. À época, ele afirmou ser vítima de perseguição política.
Cunha foi preso em 2016 no âmbito da Operação Lava Jato, acusado de ser beneficiário de propinas em contratos da Petrobras e por suposto risco à investigação. Em 2021, um saldo de contas dele que estavam bloqueadas na Suíça foi enviado ao Brasil. O valor era equivalente a R$ 12 milhões.
O ex-deputado ficou em regime fechado até 2021 e teve sentenças anuladas em 2021 e 2023. Em 2022, foi candidato a deputado federal por São Paulo, filiado ao PTB, mas não foi eleito.
Em Minas Gerais, Cunha articula sua base eleitoral principalmente no interior, onde expandiu a rede evangélica 89 Maravilha FM e passou a receber prefeitos, vereadores e outras lideranças políticas em programas e agendas nas emissoras. Segundo investigação da PF, o ex-deputado também destinou, por meio da liderança do Republicanos na Câmara, R$ 6,15 milhões em emendas parlamentares a 29 municípios mineiros.