O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, gravou um vídeo em apoio à candidatura do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (Republicanos) a deputado federal por Minas Gerais. A gravação foi publicada nas redes sociais de Cunha nesta quarta (26).

No vídeo, Flávio afirma que Cunha teve um papel importante na história do país e que "abriu os olhos da população brasileira e derrubou a Dilma". Também diz que Dilma Rousseff (PT) foi a pior presidente da história do Brasil.

Cunha agradece o apoio e afirma que faz campanha por Flávio em Minas Gerais e no país, apesar da decisão do Republicanos de permanecer neutro na disputa presidencial.