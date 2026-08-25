Um ônibus fretado que transportava funcionários do Mercado Livre tombou na noite desta segunda-feira (24), na Rua Rio Jundiaí, em Perus, na Zona Norte de São Paulo, próximo à Rodovia dos Bandeirantes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 viaturas e cinco equipes do SAMU foram mobilizadas. Ao todo, 13 pessoas se feriram, três delas ficaram presas às ferragens.

Quatro vítimas foram levadas pelos bombeiros a unidades de saúde de Brasilândia, Taipas, Osasco e Lapa. Outras cinco receberam atendimento do SAMU e cinco recusaram atendimento.