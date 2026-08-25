25 de agosto de 2026
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HÁ FERIDOS

Ônibus fretado com funcionários do Mercado Livre tomba na pista

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/Instagram
Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 viaturas e cinco equipes do SAMU foram mobilizadas.
Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 viaturas e cinco equipes do SAMU foram mobilizadas.

Um ônibus fretado que transportava funcionários do Mercado Livre tombou na noite desta segunda-feira (24), na Rua Rio Jundiaí, em Perus, na Zona Norte de São Paulo, próximo à Rodovia dos Bandeirantes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 12 viaturas e cinco equipes do SAMU foram mobilizadas. Ao todo, 13 pessoas se feriram, três delas ficaram presas às ferragens.

Quatro vítimas foram levadas pelos bombeiros a unidades de saúde de Brasilândia, Taipas, Osasco e Lapa. Outras cinco receberam atendimento do SAMU e cinco recusaram atendimento.

De acordo com informações divulgadas pelo Bom Dia SP, o ônibus perdeu o controle numa curva e bateu num poste. A Polícia Militar aponta possível falha nos freios, mas a causa do acidente ainda é investigada.

A colisão também interrompeu o fornecimento de energia elétrica na região. O motorista fez teste do bafômetro, com resultado negativo para álcool.

Com informações do Bom Dia SP e do Corpo de Bombeiros.

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