O Palmeiras abriu vantagem confortável sobre o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. Diante de um adversário que entrou em campo sem seu grande nome, Neymar, que não gosta de atuar em gramados sintéticos, a formação alviverde celebrou seu aniversário de 112 anos com uma vitória por 3 a 0, na noite de quarta-feira (26).

O resultado no Nubank Parque, em São Paulo, com gols marcados por Flaco López (2) e Andreas Pereira deixou o time de Abel Ferreira em ótima posição para avançar às semifinais, contra Vasco ou Vitória. O confronto paulista será concluído na próxima quarta (2), na Vila Belmiro, em Santos.

O duelo da capital não teve Neymar nem no banco de reservas. O atacante de 34 anos, que tem um vasto histórico de lesões, prefere não atuar em campos artificiais, considerados mais exigentes para as articulações. O veterano não viajou com o grupo, algo, de acordo com o clube, devidamente combinado com diretoria e comissão técnica.