Palmeiras atropela Santos sem Neymar e abre vantagem nas quartas
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O Palmeiras abriu vantagem confortável sobre o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. Diante de um adversário que entrou em campo sem seu grande nome, Neymar, que não gosta de atuar em gramados sintéticos, a formação alviverde celebrou seu aniversário de 112 anos com uma vitória por 3 a 0, na noite de quarta-feira (26).
O resultado no Nubank Parque, em São Paulo, com gols marcados por Flaco López (2) e Andreas Pereira deixou o time de Abel Ferreira em ótima posição para avançar às semifinais, contra Vasco ou Vitória. O confronto paulista será concluído na próxima quarta (2), na Vila Belmiro, em Santos.
O duelo da capital não teve Neymar nem no banco de reservas. O atacante de 34 anos, que tem um vasto histórico de lesões, prefere não atuar em campos artificiais, considerados mais exigentes para as articulações. O veterano não viajou com o grupo, algo, de acordo com o clube, devidamente combinado com diretoria e comissão técnica.
"É importante deixar claro que o Neymar está 1.000% disponível para o Santos sempre. Ele jogou contra o Atlético Mineiro no ano passado no gramado sintético. Nosso calendário é muito insano, difícil até para os jovens de 18 anos. O Neymar está com 33, 34, a gente tem que preservar", disse o executivo de futebol alvinegro, Alexandre Mattos, à ge TV.
Segundo ele, pesou o fato de a equipe praiana ter no domingo (30) um clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Com uma diferença de apenas dois pontos para a zona de rebaixamento na competição de pontos corridos, os comandados de Cuca precisam de uma recuperação.
"Achamos melhor preservar, até porque temos o duelo com o Corinthians e na quarta-feira vamos jogar a partida de volta [contra o Palmeiras], na nossa casa. Precisamos de todo o mundo, questão de estratégia. Ele jogaria aqui na maior tranquilidade. Uma coisa é a pessoa gostar. A outra é ser profissional e cumprir. O Neymar está disponível, é um baita profissional", afirmou Mattos.
Sem esse baita profissional, exceção feita a alguns minutos do primeiro tempo em que esteve bem, o Santos foi dominado pelo Palmeiras. A equipe alviverde -que jogava de azul, recordando suas raízes italianas e os 20 anos do último título mundial da Itália- fez três gols e perdeu ao menos cinco oportunidades muito claras.
Na ausência de Allan, negociado com o Manchester City, os donos da casa levaram algum tempo para se encontrar. Havia dificuldade de marcação pela direita, onde Igor Vinícius teve sua chance para os visitantes, mas a ordem foi estabelecida aos 34 minutos da etapa inicial, quando Flaco López recebeu na intermediária e bateu por baixo. Brazão aceitou.
A partir daí, foi um massacre.
Houve cabeceio sem marcação na pequena área, múltiplos lances cara a cara com Brazão, chutes com o goleiro já batido. Saíram mais dois gols: Andreas Pereira, em rebote, aos 45 do primeiro tempo, e Flaco López, de cabeça, aos 16 do segundo. Foram provavelmente suficientes para a classificação, ainda que tenha ficado a impressão de que poderia ter sido muito mais.