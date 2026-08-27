Vasco supera expulsão e bate o Vitória com golaço de Gómez
| Tempo de leitura: 3 min
O Vasco contou com um golaço de Andrés Gómez para bater o Vitória pelo placar de 1 a 0 em São Januário, nesta quarta-feira, e sair com a vantagem no duelo das quartas de final da Copa do Brasil. Agora, os cariocas só precisam de um empate na volta, no Barradão, para ficar com a vaga na próxima fase da competição.
Andrés Gómez fez o único gol da partida, aos 13 minutos do segundo tempo. O colombiano puxou um contra-ataque do campo de defesa, arrancou em velocidade, brecou na entrada da área e acertou um belo chute colocado, sem chances para Lucas Arcanjo.
Expulsão de Cauan Barros no ínicio do jogo não abalou os mandantes. O volante do Vasco recebeu o cartão vermelho por levar o braço à bola e interromper um contra-ataque do Vitória, sendo o último homem de defesa. Mesmo com um a menos, o time cruz-maltino teve mais chances que o adversário.
COMO FOI O JOGO?
As duas equipes mostraram coragem para atacar nos minutos iniciais. O Vasco foi o primeiro a levar perigo: Facundo Colidio concluiu de cabeça após jogada ensaiada de escanteio e mandou rente à trave direita de Lucas Arcanjo. Claudio Spinelli teve outra chance importante, mas foi travado pela zaga duas vezes. Pelo Vitória, Marinho passou perto com um chute de fora da área.
Cauan Barros vacilou e foi expulso após revisão do VAR. Aos 14 minutos, o volante vascaíno tentou um lançamento, foi interceptado e levou o braço à bola para impedir que Renato Kayzer disparasse em direção ao gol de Léo Jardim. O árbitro Matheus Candançan aplicou o cartão amarelo, mas resolveu mudar a cor depois de checar o lance no vídeo e avaliar que Barros era o último homem de defesa.
Mesmo com um a menos, o Vasco abraçou o fator casa e seguiu mandando no jogo. Em boa chegada, os cruz-maltinos pediram pênalti de Cacá por toque de mão, mas o árbitro deu falta de Claudio Spinelli no zagueiro antes da ação ilegal. Nos acréscimos, o garoto Ramon Rique mostrou personalidade e exigiu uma defesaça de Lucas Arcanjo, em finalização de fora da área — ele arriscou de novo no rebote e viu Cacá salvar no meio do caminho.
Mais retraído, o Vasco abusou de erros em contra-ataques. As chances continuaram aparecendo para os mandantes no início do segundo tempo. Primeiro, Paulo Henrique arrancou sozinho em lance de três contra dois, invadiu a área e chutou mal, ignorando Colidio livre à sua esquerda. Minutos depois, Thiago Mendes acertou passe açucarado para Andrés Gómez, que perdeu cara a cara com o goleiro do Vitória. Na sequência da jogada, o colombiano balançou as redes, só que em posição irregular.
Andrés Gómez se redimiu e abriu o placar com um verdadeiro golaço! Aos 13 minutos do segundo tempo, o atacante do Vasco puxou um contra-ataque do próprio campo de defesa, saiu da ala esquerda e trouxe para a direita. Em frente à área, travou a bola, trouxe para o pé esquerdo e chutou colocado, sem chances para Lucas Arcanjo. Que brilho do colombiano: 1 a 0!