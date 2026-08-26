Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar passageira
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SUm motorista da Uber de 51 anos foi preso em flagrante sob suspeita de estuprar uma passageira de 18 anos, em Guarujá, litoral de São Paulo, na madrugada de terça-feira (25).
De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a vítima e uma amiga estavam em uma adega e solicitaram o veículo por aplicativo, com duas paradas, para voltar para casa. A amiga desceu primeiro e a jovem seguiu no carro, mas as duas continuaram trocando mensagens.
"Durante o caminho, as amigas ficaram conversando até que em um determinado momento, a jovem que ainda ia ser levada até o seu destino final, acabou reportando que ele [motorista] estava com um comportamento estranho e que ela estava um pouco assustada", disse o delegado Glaucus Vinicius, em entrevista à TV Tribuna, afiliada da TV Globo.
A jovem relatou à amiga que o motorista fazia perguntas pessoais e a estava assediando.
Logo depois, a vítima deixou de responder. A amiga, que acompanhava a corrida pelo aplicativo, estranhou que o veículo permaneceu muito tempo estacionado em local que não fazia parte do trajeto. Ela acionou a Polícia Militar e indicou a localização do carro, na rua Silvio Daige, no Jardim Tejereba.
A PM foi ao local e encontrou a vítima pedindo socorro. Segundo registro policial, ela estava nua no banco traseiro e chorava muito.
A jovem relatou aos policiais que o motorista tomou seu aparelho celular e a estuprou.
O motorista estava no local e foi preso em flagrante por estupro. O caso foi registrado na Delegacia de Guarujá.
A identidade do suspeito não foi divulgada.
Procurada, a Uber afirmou que o motorista teve a conta desativada da plataforma, e que está colaborando com as investigações.
A empresa afirmou, em nota, que todas as viagens na plataforma contam com um seguro e, em parceria com o Me Too Brasil, a Uber conta com um canal de suporte psicológico. Ambos estarão disponíveis para a usuária.
"A Uber lamenta o caso e considera inaceitável qualquer tipo de má conduta sexual. A plataforma defende que as mulheres têm o direito de ir e vir da maneira que quiserem e têm o direito de fazer isso em um ambiente seguro."
A empresa disse ainda que investe constantemente em iniciativas de combate à violência de gênero e conta com uma série de recursos de segurança para antes, durante e depois de cada viagem.