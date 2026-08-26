SUm motorista da Uber de 51 anos foi preso em flagrante sob suspeita de estuprar uma passageira de 18 anos, em Guarujá, litoral de São Paulo, na madrugada de terça-feira (25).

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a vítima e uma amiga estavam em uma adega e solicitaram o veículo por aplicativo, com duas paradas, para voltar para casa. A amiga desceu primeiro e a jovem seguiu no carro, mas as duas continuaram trocando mensagens.

"Durante o caminho, as amigas ficaram conversando até que em um determinado momento, a jovem que ainda ia ser levada até o seu destino final, acabou reportando que ele [motorista] estava com um comportamento estranho e que ela estava um pouco assustada", disse o delegado Glaucus Vinicius, em entrevista à TV Tribuna, afiliada da TV Globo.