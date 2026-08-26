Medicamento contra a insônia que promete causar menos dependência do que outros disponíveis no mercado, o Dayvigo (lemborexante) deve chegar ainda neste ano ao Brasil e será vendido por cerca de R$ 200. A informação é da Eurofarma, que anunciou uma parceria com a farmacêutica Eisai para trazer o medicamento ao país.

Aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em setembro de 2025, o lemborexante é indicado para o tratamento da insônia em adultos com dificuldade para iniciar ou manter o sono. É considerado inovador porque atua de forma diferente no cérebro.

Enquanto as medicações utilizadas atualmente -especialmente as chamadas drogas "z", como zolpidem, zopiclona e eszopiclona- atuam como indutores do sono, o novo fármaco bloqueia o mecanismo que mantém a pessoa acordada.