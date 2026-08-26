A Polícia Civil da Paraíba retirou, na terça-feira (25), dez câmeras de segurança instaladas irregularmente em postes de iluminação pública em Campina Grande. Segundo a polícia, a iniciativa faz parte de uma série de ações realizadas para combater o avanço das facções criminosas no estado.

As investigações indicam que os equipamentos eram utilizados por organizações criminosas para monitorar a movimentação de policiais e de grupos rivais.

"Nós sabemos que é uma prática dessas organizações o controle territorial, para evitar incursões de forças de segurança pública", diz o delegado à frente da operação, Rafael Pedrosa, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Campina Grande.