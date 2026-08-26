Polícia retira de postes câmeras de organizações criminosas
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A Polícia Civil da Paraíba retirou, na terça-feira (25), dez câmeras de segurança instaladas irregularmente em postes de iluminação pública em Campina Grande. Segundo a polícia, a iniciativa faz parte de uma série de ações realizadas para combater o avanço das facções criminosas no estado.
As investigações indicam que os equipamentos eram utilizados por organizações criminosas para monitorar a movimentação de policiais e de grupos rivais.
"Nós sabemos que é uma prática dessas organizações o controle territorial, para evitar incursões de forças de segurança pública", diz o delegado à frente da operação, Rafael Pedrosa, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Campina Grande.
Ao todo, participaram da ação cerca de 30 policiais, com apoio do Corpo de Bombeiros. Drones foram utilizados para identificar novas câmeras, além das que já haviam sido mapeadas no curso da investigação.
Segundo a Polícia Civil, a operação é contínua e ocorre na capital João Pessoa nesta quarta-feira (26).
A Paraíba teve uma taxa de 24,6 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes em 2025, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado neste ano pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A taxa deixa o estado como o décimo com mais mortes violentas intencionais no país.
A cidade de Santa Rita é a nona mais violenta do país, aponta o Anuário. Segundo o documento, a dinâmica criminal na região é favorecida pelas rodovias federais BR-101 e BR-230, que facilitam o transporte de mercadorias ilegais.
Campina Grande registrou o menor índice entre os municípios paraibanos analisados, com 8,1 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. Com o resultado, a cidade ficou na 261ª posição no ranking nacional.
Paraíba também foi um dos dois estados que não apresentaram redução no indicador de roubos e furtos de celular, com um aumento de 21,1% em relação ao ano anterior. Apenas Rio de Janeiro, com crescimento de 22,7%, ficou à frente.