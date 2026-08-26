O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta quarta-feira (26) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já deu explicações sobre o financiamento, pelo banqueiro Daniel Vorcaro, do filme "Dark Horse", baseado no atentado contra Jair Bolsonaro em 2018.

Quando veio a público o áudio em que Flávio pede dinheiro a Vorcaro e o chama de irmão, ele afirmou que faria uma prestação de contas do filme, o que nunca ocorreu.

"Acho que ele já deu explicações. Se nenhum fato novo aparecer, eu acho que está tudo esclarecido", disse Tarcísio, ao ser questionado sobre o tema.