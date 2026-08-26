A campanha do presidente Lula (PT) acionou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra os candidatos Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD). As representações afirmam que os dois ofenderam a honra do presidente e candidato a reeleição no debate da Band, ao qual Lula não compareceu.

O grupo político de Lula pede que o tribunal determine a exclusão de postagens em redes sociais que reproduzem os ataques proferidos no debate. Também solicita que os dois candidatos e o partido Missão sejam multados. A representação contra Renan Santos é datada de terça-feira (25). A peça contra Caiado, de segunda-feira (24).

O principal alvo é Renan Santos. A defesa de Lula lista seis declarações do candidato no debate que considerou serem ofensivas a Lula, além de suas reproduções nas redes sociais do próprio Renan e do Missão.