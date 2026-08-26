27 de agosto de 2026
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ATAQUE ILEGAL

Atleta de jiu-jitsu perde movimentos após sofrer golpe ilegal

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Kabuto perdeu os movimentos da região do tórax para baixo após sofrer um golpe ilegal no último sábado
Kabuto perdeu os movimentos da região do tórax para baixo após sofrer um golpe ilegal no último sábado

O lutador brasileiro Willian Masuda "Kabuto" perdeu os movimentos da região do tórax para baixo após sofrer um golpe ilegal no último sábado (22), durante o Super Pro Jiu-Jítsu 2026, campeonato sediado em Londrina, no Paraná.

Kabuto recebeu um golpe chamado "bate-estaca" do lutador Juliano Di Pelli Machado. O ataque consiste em jogar o adversário de ponta-cabeça com as costas direcionadas ao chão.

Ele sofreu uma grave lesão na coluna cervical e foi rapidamente encaminhado ao hospital, segundo nota oficial divulgada nas redes sociais por Luiz Gustavo Muniz, amigo do lutador. O atleta teve de passar por uma cirurgia de seis horas.

Vaquinha nas redes sociais

O Turris Invitational, evento de jiu-jítsu, divulgou uma campanha de vaquinha para custear o tratamento de Willian Masuda. A publicação foi compartilhada pelas redes sociais do Super Pro Jiu-Jítsu.

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