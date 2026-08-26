O lutador brasileiro Willian Masuda "Kabuto" perdeu os movimentos da região do tórax para baixo após sofrer um golpe ilegal no último sábado (22), durante o Super Pro Jiu-Jítsu 2026, campeonato sediado em Londrina, no Paraná.

Kabuto recebeu um golpe chamado "bate-estaca" do lutador Juliano Di Pelli Machado. O ataque consiste em jogar o adversário de ponta-cabeça com as costas direcionadas ao chão.

Ele sofreu uma grave lesão na coluna cervical e foi rapidamente encaminhado ao hospital, segundo nota oficial divulgada nas redes sociais por Luiz Gustavo Muniz, amigo do lutador. O atleta teve de passar por uma cirurgia de seis horas.

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