Mbappé e Vini brilham, e Real Madrid goleia em dia de homenagem
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O Real Madrid goleou a Real Sociedad por 4 a 1 nesta quarta-feira (26) (26), no Santiago Bernabéu, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Mbappé marcou três gols e Vinicius Jr completou a vitória. Sucic descontou para os visitantes.
O resultado deixa o Real provisoriamente na liderança da competição, com seis pontos. O Barcelona tem melhor saldo - cinco gols - e retoma o primeiro lugar se vencer o Athletic Bilbao.
Dia de homenagem: campeão do mundo com a Espanha, Marc Cucurella entrou em campo com a taça e foi aplaudido pelos torcedores no Bernabéu. Já no gramado, o lateral chamou Oyarzabal, da Real Sociedad, para também receber os aplausos da torcida.
Mbappé e Vini são os destaques do jogo. Os dois atacantes lideraram a goleada do Real. Enquanto o francês anotou um hat-trick, o camisa 7 brasileiro marcou um gol e deu uma assistência.
Próximos compromissos: Na terceira rodada, a Real Sociedad recebe o Espanyol no sábado (29), às 14h. Já o Madrid encara o Málaga, no domingo, às 12h, de novo no Bernabéu.
Lances importantes
Primeira chance. Vini Junior tenta chute de fora aos três minutos, mas manda para fora.
Lance de perigo. Mbappé avançou pela esquerda e, na grande área, tocou fraco na saída de Remiro, que defendeu.
Courtois! Aos 10, após jogada pela entrada da área, Oyarzabal recebeu e chutou cruzado, de primeira, mas Courtois defendeu com o pé.
Defesaça. Vini Jr saiu na cara de Remiro e finalizou, mas o goleiro fez grande defesa.
Quase um golaço. Gomez recebeu cruzamento na área e bateu de voleio, de primeira, mas mandou pra fora.
Tinha que ser dele. Aos 39, Mbappé recebeu passe de Valverde na área, deixou a marcação para trás e chuto firme de esquerda para abrir o placar.
A Real Sociedad empata. Aos 44, após avanço rápido pela esquerda, Sucic se aproveitou de uma bola que sobrou e chutou de chapa para empatar.
Mbappé de novo! No segundo tempo, aos 14, o camisa 9 tabelou com Bellingham e chutou cruzado para marcar um belo gol.
Vini faz o dele. Bellingham recebeu passe na área e chutou, mas a zaga travou. Na sobra, o inglês rolou para a chegada de Vinicius, que empurrou para o fundo do gol aos 22 da etapa final.
Golaço de Mbappé. Aos 34, Vini deu ótimo passe para Mbappé, que tocou por cobertura na saída de Remiro e marcou um golaço.