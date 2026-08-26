O estado de São Paulo vai manter até 1º de setembro a vacinação contra o sarampo para pessoas de 6 meses a 59 anos na capital paulista, em Guarulhos e em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

A medida ocorre após a confirmação de 23 casos da doença no estado -20 na capital, dois em São Bernardo e um em Guarulhos- e em meio à circulação do vírus nos três municípios.

Desde o início de agosto, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação desse público nas três cidades, independentemente do histórico vacinal. A orientação também vale para pessoas que não moram nesses municípios, mas trabalham neles diariamente ou de forma eventual.