O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a cassação da aposentadoria do desembargador Arthur Del Guercio Filho, condenado por improbidade administrativa.

A medida foi decretada após o STF (Supremo Tribunal Federal) extinguir, em maio, a aposentadoria compulsória como punição para juízes. A decisão, assinada pelo presidente do TJ-SP, Francisco Eduardo Loureiro, foi publicada na sexta-feira (21) no Diário Eletrônico da Justiça do Estado de São Paulo e passou a valer a partir do dia 11 de agosto.

Del Guercio Filho foi acusado em 2013 de pedir dinheiro a advogados interessados em processos nos quais ele atuou. Ele atuava na 15ª Câmara de Direito Público do tribunal e foi afastado do cargo no mesmo ano. Segundo testemunhas ouvidas numa investigação conduzida pelo próprio TJ à época, ele procurava advogados e seus clientes dizendo ter problemas financeiros e pedia de R$ 20 mil a R$ 35 mil.