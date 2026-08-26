O piloto e influenciador Lito Sousa, 59, gravou um vídeo em tom de despedida no dia em que recebeu o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma condição rara e sem tratamento disponível. Emocionado, afirmou não saber quanto tempo ainda teria, mas disse manter a esperança de que um milagre possa mudar o curso da doença.

O vídeo foi gravado antes de sua esposa, Mila Seidl, tornar público o diagnóstico, na última sexta-feira (21). Lito disse que decidiu registrar a mensagem enquanto ainda mantém preservadas as funções cognitivas, diante da possibilidade de uma rápida piora do quadro.

"Eu quis gravar este vídeo enquanto eu ainda tenho cognição, porque eu não sei quanto tempo [tenho]. Pode ser semanas, pode ser meses, não sei", afirmou.