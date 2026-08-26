Um ex-policial civil foi preso nesta quarta-feira (26) sob suspeita de atirar a esmo contra veículos e pessoas em bairros na zona leste de São Paulo.

As ações, em dias distintos, teriam ocorrido na rua Tenente Gelás, viaduto Dona Matilde e rua Sinanduva, nos bairros Tatuapé, Vila Matilde e São Miguel Paulista, respectivamente. Três pessoas sofreram ferimentos em decorrência dos tiros. A investigação apura ao menos outros dois ataques cometidos pelo homem em outros bairros na mesma região da cidade.

Na casa do homem teriam sido apreendidos um fuzil falso, uma pistola e diversas munições, além de drogas. A arma utilizada nos supostos crimes, uma pistola, foi localizada no interior de um veículo JAC J3 Turin, que foi reconhecido por uma das vítimas.