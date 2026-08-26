Ex-policial é preso sob suspeita de atirar a esmo em pessoas
| Tempo de leitura: 1 min
Um ex-policial civil foi preso nesta quarta-feira (26) sob suspeita de atirar a esmo contra veículos e pessoas em bairros na zona leste de São Paulo.
As ações, em dias distintos, teriam ocorrido na rua Tenente Gelás, viaduto Dona Matilde e rua Sinanduva, nos bairros Tatuapé, Vila Matilde e São Miguel Paulista, respectivamente. Três pessoas sofreram ferimentos em decorrência dos tiros. A investigação apura ao menos outros dois ataques cometidos pelo homem em outros bairros na mesma região da cidade.
Na casa do homem teriam sido apreendidos um fuzil falso, uma pistola e diversas munições, além de drogas. A arma utilizada nos supostos crimes, uma pistola, foi localizada no interior de um veículo JAC J3 Turin, que foi reconhecido por uma das vítimas.
O agente teria sido admitido na Polícia Civil há cerca de quatro anos. Sua demissão ocorreu após não ser aprovado no estágio probatório.
Um dos casos investigados ocorreu nesta manhã. Por volta das 6h20, um casal procurou uma base da Polícia Militar na avenida Amador Bueno da Veiga, em São Miguel Paulista, após ser atingido por disparos de arma de fogo.
O casal passava pela rua Sinanduva, quando percebeu que estava sendo seguido por outro veículo onde estariam duas pessoas. O veículo em que estava o casal foi alvo de diversos disparos. Eles foram atingidos na perna e na mão.
O casal foi encaminhado para Hospital Nipo-Brasileiro. A terceira pessoa ferida foi uma idosa, em uma ocorrência em data anterior.