Uma mulher e a filha foram encontradas mortas na terça-feira (25), dentro de casa, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.

Segundo a Polícia Militar, familiares acionaram os agentes do 8º BPM (Campos) para a ocorrência na rua São Roberto, no bairro Penha. Ao chegar na residência, os policiais encontraram Érika da Silva Marques, 25, e Gabrielly da Silva Fernandes, 6, mortas, deitadas na cama.

O local foi isolado até a chegada da perícia, e o caso foi encaminhado à 134ª DP (Campos).