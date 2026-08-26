O último eclipse deste ano se inicia na noite desta quinta-feira (27) e poderá ser observado a olho nu de qualquer cidade brasileira. O auge da visualização do fenômeno será à 1h13 da madrugada desta sexta (28), horário de Brasília, quando 96,2% da Lua estará oculta pela sombra da Terra, com o astro adquirindo um aspecto avermelhado.

Não será necessário se deslocar para locais específicos da cidade, pois poluição atmosférica e iluminação não atrapalharão a visualização - basta torcer para que o céu não esteja nublado. Tampouco será preciso usar equipamentos de proteção ocular. Observar o eclipse lunar parcial é uma atividade segura.

O fenômeno começará às 22h24 desta quinta e avançará pela madrugada do dia seguinte, terminando às 4h02. A fase parcial, na qual de fato se pode observar a Lua sendo encoberta pela sombra da Terra, concentra-se entre 23h34 e 2h52, segundo o Observatório Nacional (ON).