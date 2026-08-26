O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quarta-feira (26) que a comissão mista responsável por analisar a medida provisória (MP) que encerra o imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50 será instalada na próxima semana.
Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio da Alvorada, para discutir pautas prioritárias do Congresso.
Segundo Motta, a comissão terá presidência indicada pela Câmara e relatoria pelo Senado. A expectativa é que a MP seja analisada durante o esforço concentrado dos parlamentares na próxima semana.
A medida precisa ser aprovada até 8 de setembro para não perder a validade. Alcolumbre afirmou que a MP não vai caducar.
Também foram discutidos o fim da escala 6x1, a PEC da Segurança Pública, o Marco Legal dos Minerais Críticos e o PL do Redata.
Com informações do Metrópoles.