O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta quarta-feira (26) que a comissão mista responsável por analisar a medida provisória (MP) que encerra o imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50 será instalada na próxima semana.

Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Palácio da Alvorada, para discutir pautas prioritárias do Congresso.

Segundo Motta, a comissão terá presidência indicada pela Câmara e relatoria pelo Senado. A expectativa é que a MP seja analisada durante o esforço concentrado dos parlamentares na próxima semana.