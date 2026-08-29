A proteção de dados ganhou mais um capítulo importante no Brasil. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) aplicou multa de R$153,7 milhões ao TikTok, após identificar irregularidades no tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Mas não para por ai! Além da multa, a empresa deverá eliminar dados que tenham sido coletados de forma irregular e implementar um plano de conformidade voltado à melhoria da proteção de crianças e adolescentes na plataforma.

O que a ANPD identificou?

A fiscalização analisou duas formas de utilização do TikTok: a experiência sem cadastro, em que o usuário consegue acessar o conteúdo sem criar uma conta, e a experiência com cadastro, vinculada a um perfil na plataforma. Segundo a ANPD, foram identificadas situações em que dados pessoais de crianças e adolescentes eram tratados sem uma hipótese legal adequada, além de falhas na adoção de medidas capazes de prevenir esse tratamento. A Agência apontou ainda que a empresa não conseguiu demonstrar, de maneira suficiente, que suas medidas técnicas e organizacionais eram efetivas para garantir o cumprimento das regras de proteção de dados.