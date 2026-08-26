Ônibus foram sequestrados e usados como barricadas em represália contra operação da Polícia Militar nos bairros de Cascadura e Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (26).

Segundo a polícia, 18 coletivos foram atravessados nas principais ruas da região. A PM afirmou em nota que houve princípio de distúrbios na rua Clarimundo de Melo e tentativa de fechar a Linha Amarela, além de interdição na avenida Dom Hélder Câmara.

Dezessete ônibus foram retirados e um permanece na via até o início da tarde. Ao menos 33 linhas de ônibus tiveram itinerário alterado.