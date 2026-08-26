Ação policial motivou sequestro de ônibus para barricadas
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Ônibus foram sequestrados e usados como barricadas em represália contra operação da Polícia Militar nos bairros de Cascadura e Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (26).
Segundo a polícia, 18 coletivos foram atravessados nas principais ruas da região. A PM afirmou em nota que houve princípio de distúrbios na rua Clarimundo de Melo e tentativa de fechar a Linha Amarela, além de interdição na avenida Dom Hélder Câmara.
Dezessete ônibus foram retirados e um permanece na via até o início da tarde. Ao menos 33 linhas de ônibus tiveram itinerário alterado.
O sequestro dos ônibus, de acordo com a corporação, ocorreu após tiroteio entre agentes e criminosos na comunidade do Fubá. Suspeitos teriam fugido para a região de mata, mas quatro foram presos.
Um dos suspeitos teria sofrido uma parada cardíaca e morreu, ainda conforme a PM. Outro foi atingido e socorrido ao hospital estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes.
A polícia apreendeu pistola, granada, seis carregadores de fuzis e drogas.
A PM faz nesta quarta operações em diferentes regiões do Rio. Nos bairros de Brás de Pina e Pavuna e na cidade de Duque de Caxias, a operação mira interromper um plano de invasão ao Complexo de Israel pelo Comando Vermelho.
Em nota, a corporação disse que a facção "tem tido seu projeto de expansão territorial fortemente combatido pelas forças de segurança" do estado.
O Complexo de Israel, que inclui os bairros de Vigário Geral, Parada de Lucas e Cordovil, é dominado pelo rival TCP (Terceiro Comando Puro) e está desde segunda-feira (24) ocupado pela polícia.