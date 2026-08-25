Os irmãos Felipe Siqueira Barbosa de Barros, de 13 anos, e Beatriz Siqueira, de 17, morreram após o carro em que estavam com a família capotar na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro (SP), no domingo (23).

Felipe atuava na categoria Sub-14 do Mauá Futebol Clube. As mortes motivaram homenagens de familiares, amigos, escola e do clube nas redes sociais.

A mãe dos adolescentes e uma prima tiveram ferimentos graves. O pai, que dirigia o veículo, sofreu lesões leves. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção. O teste do bafômetro deu resultado negativo.