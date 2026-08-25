27 de agosto de 2026
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AOS 13 E 17 ANOS

Jogador de futebol e irmã morrem em acidente na Anhanguera

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@maia_foto/Instagram
Segundo o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção.
Segundo o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção.

Os irmãos Felipe Siqueira Barbosa de Barros, de 13 anos, e Beatriz Siqueira, de 17, morreram após o carro em que estavam com a família capotar na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Santa Rita do Passa Quatro (SP), no domingo (23).

Felipe atuava na categoria Sub-14 do Mauá Futebol Clube. As mortes motivaram homenagens de familiares, amigos, escola e do clube nas redes sociais.

A mãe dos adolescentes e uma prima tiveram ferimentos graves. O pai, que dirigia o veículo, sofreu lesões leves. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle da direção. O teste do bafômetro deu resultado negativo.

Os corpos são velados nesta terça-feira (25), das 11h às 14h, no Ginásio Poliesportivo de São Bernardo do Campo. O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Cristo Redentor, em Santo André (SP).

Com informações do g1.

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