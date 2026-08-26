26 de agosto de 2026
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DESASTRE

Avalanche desencadeou onda de lama e destruição no Nepal; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/X
As imagens mostram pontes destruídas, prédios soterrados e áreas inteiras cobertas por sedimentos.
As imagens mostram pontes destruídas, prédios soterrados e áreas inteiras cobertas por sedimentos.

A avalanche de gelo, neve, água e rochas na fronteira entre o Nepal e o Tibete desencadeou uma sequência de eventos que atingiu vilas e deixou mortos e centenas de desaparecidos nesta quarta-feira (26).

Leia mais: VEJA quando mar de lama atinge cidade; há mortos e desaparecidos

A agência nacional de desastres confirmou uma “avalanche de neve e rochas”, mas a causa exata ainda é investigada. Especialistas analisaram imagens de satélite e apontam que parte de uma geleira pode ter desabado, levando grande quantidade de sedimentos ao vale.

A região enfrenta o período de monções e registrou chuva persistente nos dez dias anteriores ao desastre. Segundo os especialistas, a combinação entre água acumulada nas geleiras e o volume de chuva pode ter contribuído para o colapso.

Uma das hipóteses é que a avalanche tenha atingido o rio Trishuli e formado uma barreira natural com rochas e sedimentos. A água teria se acumulado atrás dessa obstrução até romper a barreira e descer pelo vale em alta velocidade, carregando lama e detritos.

As imagens mostram pontes destruídas, prédios soterrados e áreas inteiras cobertas por sedimentos. Segundo especialistas, o fenômeno provocou uma cheia repentina, sem tempo suficiente para que moradores se preparassem.

Veja vídeo:

Scariest video from Nepal Flood pic.twitter.com/Gi3mYLHHvZ

— Mishraji 🚩🚩😎 (@R_Mishraji) August 26, 2026

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