A avalanche de gelo, neve, água e rochas na fronteira entre o Nepal e o Tibete desencadeou uma sequência de eventos que atingiu vilas e deixou mortos e centenas de desaparecidos nesta quarta-feira (26).

Leia mais: VEJA quando mar de lama atinge cidade; há mortos e desaparecidos

A agência nacional de desastres confirmou uma “avalanche de neve e rochas”, mas a causa exata ainda é investigada. Especialistas analisaram imagens de satélite e apontam que parte de uma geleira pode ter desabado, levando grande quantidade de sedimentos ao vale.