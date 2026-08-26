A Meta, dona do Facebook e do Instagram, fechou um acordo de até US$ 18 bilhões com estados americanos em um processo que acusa as plataformas de contribuir para a dependência de redes sociais entre crianças e adolescentes.
O acordo envolve 29 estados que participavam da ação e prevê um pagamento de aproximadamente US$ 18 bilhões, destinado a iniciativas de segurança digital para jovens, entre outras prioridades estaduais. A empresa nega as acusações e qualquer responsabilidade no processo.
Entre as medidas previstas estão limite padrão de duas horas diárias de uso acumulado do Facebook e Instagram para contas de adolescentes, com autorização dos pais para desativá-lo, além de restrições ao uso noturno. A Meta também concordou em adotar mecanismos adicionais de verificação de idade e ferramentas para pais e responsáveis.
As contas de adolescentes terão, ainda, curtidas ocultadas por padrão, bloqueio de determinados filtros extremos e a opção de utilizar feed sem personalização algorítmica. O recurso de reprodução automática de vídeos também poderá ser desativado.
O acordo precisa ser aprovado por um juiz. A negociação ocorreu um dia após Adam Mosseri, chefe do Instagram, depor no processo na Califórnia.
Os estados acusam a Meta de desenvolver produtos com características consideradas viciantes e de violar normas federais de privacidade e proteção ao consumidor. A empresa afirma que já oferece ferramentas de segurança, como contas de adolescentes, controles parentais e limites de tempo.
Segundo a Meta, o acordo envolve 52 procuradores-gerais estaduais e vai além dos estados que participaram da ação na Califórnia.
Com informações da NBC News.