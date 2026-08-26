A Meta, dona do Facebook e do Instagram, fechou um acordo de até US$ 18 bilhões com estados americanos em um processo que acusa as plataformas de contribuir para a dependência de redes sociais entre crianças e adolescentes.

O acordo envolve 29 estados que participavam da ação e prevê um pagamento de aproximadamente US$ 18 bilhões, destinado a iniciativas de segurança digital para jovens, entre outras prioridades estaduais. A empresa nega as acusações e qualquer responsabilidade no processo.

Entre as medidas previstas estão limite padrão de duas horas diárias de uso acumulado do Facebook e Instagram para contas de adolescentes, com autorização dos pais para desativá-lo, além de restrições ao uso noturno. A Meta também concordou em adotar mecanismos adicionais de verificação de idade e ferramentas para pais e responsáveis.