O ator e cantor britânico Tim Curry morreu na terça-feira (25), aos 80 anos, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada à revista Variety por sua empresária de longa data, Marcia Hurwitz. A causa da morte não foi divulgada.

Curry ficou mundialmente conhecido como Dr. Frank N. Furter em The Rocky Horror Show, musical de Richard O’Brien, e na adaptação cinematográfica The Rocky Horror Picture Show, de 1975. O filme inicialmente teve pouca repercussão, mas se tornou um clássico cult exibido em sessões de meia-noite, com público caracterizado e participativo.

A carreira do artista começou no teatro, em 1968, com a montagem londrina de Hair. Ele também atuou em produções de Amadeus, The Pirates of Penzance e Spamalot, além de receber indicações ao Tony e ao Olivier.