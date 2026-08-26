O ator e cantor britânico Tim Curry morreu na terça-feira (25), aos 80 anos, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada à revista Variety por sua empresária de longa data, Marcia Hurwitz. A causa da morte não foi divulgada.
Curry ficou mundialmente conhecido como Dr. Frank N. Furter em The Rocky Horror Show, musical de Richard O’Brien, e na adaptação cinematográfica The Rocky Horror Picture Show, de 1975. O filme inicialmente teve pouca repercussão, mas se tornou um clássico cult exibido em sessões de meia-noite, com público caracterizado e participativo.
A carreira do artista começou no teatro, em 1968, com a montagem londrina de Hair. Ele também atuou em produções de Amadeus, The Pirates of Penzance e Spamalot, além de receber indicações ao Tony e ao Olivier.
No cinema, Curry participou de filmes como Annie (1982), Legend (1985), Clue (1985), Esqueceram de Mim 2 (1992), A Ilha do Tesouro (1996) e Os Três Mosqueteiros (1993). Na televisão, interpretou Pennywise na minissérie It (1990) e dublou o Capitão Gancho na animação Peter Pan and the Pirates, papel que lhe rendeu um Daytime Emmy.
Curry também lançou três álbuns de rock no fim dos anos 1970 e início dos 1980. Em 2012, sofreu um acidente vascular cerebral grave e passou a usar cadeira de rodas. Nos anos seguintes, trabalhou principalmente com dublagem para animações e videogames.
Nascido em 19 de abril de 1946, em Grappenhall, na Inglaterra, Curry estudou inglês e teatro na Universidade de Birmingham.
Com informações da Variety.