A cantora, compositora e atriz americana Dolly Parton morreu aos 80 anos. A morte foi anunciada pelo sobrinho Brian Seaver em uma publicação no Instagram.
Parton ficou conhecida por sucessos como Jolene, I Will Always Love You e 9 to 5. Ao longo da carreira, lançou 47 álbuns que chegaram ao Top 10 das paradas country dos Estados Unidos e teve 25 músicas no topo da lista do gênero.
Além da música, ela atuou em filmes como Como Eliminar Seu Chefe, Flores de Aço e A Melhor Casa Suspeita do Texas. Também recebeu indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar.
Nascida em uma família pobre do Tennessee, Parton começou a cantar ainda criança. Aos 13 anos, gravou seu primeiro disco e se apresentou no Grand Ole Opry, tradicional palco da música country em Nashville.
A cantora também ficou conhecida pelo trabalho filantrópico. Sua fundação criou o programa Imagination Library, que distribui livros para crianças. O projeto já enviou mais de 150 milhões de livros desde sua criação.
Em 2020, Parton doou US$ 1 milhão para pesquisas contra a Covid-19 no Vanderbilt University Medical Center. O trabalho financiado pela doação contribuiu para o desenvolvimento da vacina da Moderna.
Em maio de 2026, Parton cancelou uma temporada de shows em Las Vegas por questões de saúde. Um musical da Broadway baseado em sua trajetória está previsto para estrear ainda neste ano.
Com informações do The Guardian.