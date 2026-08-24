Um menino de seis anos foi levado para um abrigo municipal após ser deixado sozinha num carro de aplicativo, na noite de sexta-feira (21), em Cascavel (PR). O motorista acionou a Guarda Municipal ao chegar ao destino e não encontrar ninguém para receber o menino.
Segundo o Conselho Tutelar, a criança contou que a mãe a colocou no veículo para ir até a casa de uma amiga. No entanto, a mulher não estava no endereço informado. O menino chorou, e assustado com a situação.
Como o motorista não conseguiu acessar pelo aplicativo informações suficientes sobre o início da corrida e o destino, a Guarda Municipal foi chamada. A criança inicialmente não conseguiu explicar o acontecido, mas relatou a situação aos conselheiros mais adiante.
A mãe foi identificada, mas não foi localizada até a última atualização. O caso foi encaminhado à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar, e a apuração deve ficar sob responsabilidade do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria).
Com informações do g1.