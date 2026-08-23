Mila Seidl, esposa do influenciador Lito Sousa e cofundadora do canal “Aviões e Músicas”, pediu ajuda nas redes sociais para tentar incluir o marido em estudos clínicos sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), diagnosticada recentemente.
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Segundo Mila, Lito apresentou nova piora na visão. “De ontem para hoje, por exemplo, ele já perdeu um pouco mais de visão”, afirmou em vídeo publicado no sábado (22).
A DCJ é uma doença priônica rara e neurodegenerativa que provoca a destruição de neurônios. Atualmente, não há cura.
Mila afirmou ter identificado duas pesquisas que considera promissoras e disse que busca uma oportunidade para Lito participar dos estudos. Um deles é o PRiSM, conduzido pelo Broad Institute, ligado ao MIT e à Universidade Harvard, em parceria com a Universidade de Massachusetts.
O estudo avalia a segurança e a dosagem de um candidato a medicamento baseado em siRNA, desenvolvido para tentar retardar a progressão de doenças priônicas. A primeira fase recrutou 15 pacientes em abril deste ano.
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