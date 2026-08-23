Segundo Mila, Lito apresentou nova piora na visão. “De ontem para hoje, por exemplo, ele já perdeu um pouco mais de visão”, afirmou em vídeo publicado no sábado (22).

Mila Seidl, esposa do influenciador Lito Sousa e cofundadora do canal “Aviões e Músicas”, pediu ajuda nas redes sociais para tentar incluir o marido em estudos clínicos sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), diagnosticada recentemente.

A DCJ é uma doença priônica rara e neurodegenerativa que provoca a destruição de neurônios. Atualmente, não há cura.

Mila afirmou ter identificado duas pesquisas que considera promissoras e disse que busca uma oportunidade para Lito participar dos estudos. Um deles é o PRiSM, conduzido pelo Broad Institute, ligado ao MIT e à Universidade Harvard, em parceria com a Universidade de Massachusetts.

O estudo avalia a segurança e a dosagem de um candidato a medicamento baseado em siRNA, desenvolvido para tentar retardar a progressão de doenças priônicas. A primeira fase recrutou 15 pacientes em abril deste ano.