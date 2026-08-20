Empresário do setor financeiro está em cadeia superlotada
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O empresário Ivo Kos, 48 está preso de forma preventiva (sem prazo para soltura) no Complexo Penal 2 de São Paulo, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista.
Relembre o caso: Empresário desfigura rosto da esposa com taco de beisebol
Ele foi preso no sábado (15) por agredir a mulher, a dentista Giullia Melo Falcão Vel Kos, 27.
Kos está no CDP (Centro de Detenção Provisória) 1, que tem capacidade para 521 detentos, mas contava com 1.089 homens em contagem realizada na terça-feira (18). A unidade como um todo possui quatro centros de detenção.
O local, segundo fontes ouvidas pela reportagem, é destinado para presos com histórico de agressão a mulheres, suspeita que recai sobre Ivo, além de crimes sexuais.
Kos é suspeito de agredir a dentista com socos e um taco de beisebol e ameaçá-la com uma arma de choque.
O empresário negou à polícia as agressões ocorridas no sábado e afirmou ter sido atacado pela mulher durante uma discussão.
Imagens de câmera de segurança mostram parte das agressões contra Giullia na noite de sexta-feira (14) em Pinheiros, zona oeste de São Paulo.
As imagens mostram a vítima sentada na calçada, perto de um poste de iluminação. Um veículo de segurança privada passa ao lado, mas não faz nada. Outro homem está na mesma calçada que a vítima e assiste à cena.
O empresário se aproxima da esposa, parece discutir com ela e tenta pegá-la pelo braço. Ela o empurra com as mãos e os pés.
Ivo desfere um soco na região do rosto. O homem que acompanhava a cena permanece imóvel. O empresário arrasta a mulher por um dos braços. O homem então se aproxima, pega no outro braço da vítima e ajuda o suspeito a levá-la para dentro de casa mesmo com a mulher relutando.
O empresário foi preso em flagrante sob suspeita de agredir a mulher com socos e um taco de beisebol e ameaçá-la com uma arma de choque na madrugada de sábado. A prisão foi convertida em preventiva após audiência de custódia.
O advogado Davi Gebara, que representa Ivo Kos, afirmou que a defesa não vai se manifestar neste momento, "em respeito a ambas as famílias".
A dentista publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece com ferimentos no rosto e afirma sofrer agressões do marido há dois anos. Nas imagens, ela mostra também um dos dedos, que diz ter sido quebrado durante as agressões.
Conforme o boletim de ocorrência, as agressões começaram quando o casal voltava de um jantar. A dentista afirmou à polícia que Kos passou a dar socos em seu rosto e corpo ainda dentro do carro.
Ela relatou que conseguiu sair do veículo e correu para pedir ajuda. Em seu depoimento, disse que o marido foi atrás dela após retirar um taco de beisebol do porta-malas e que ele a atingiu na mão direita.
A dentista afirmou que conseguiu pegar o taco e correu em direção a policiais militares que estavam nas proximidades. Conforme o registro policial, Kos entrou na residência e trancou a porta.
Ainda segundo o relato da mulher, o homem estava com uma arma de choque e ameaçou matá-la caso tentasse entrar na casa. O boletim registra também que ele teria ameaçado "acabar com a vida" dela.
Suspeito diz que foi atacado
Kos apresentou uma versão diferente à polícia. Ele negou ter agredido a mulher dentro do carro e afirmou que foi atacado por ela com socos e chutes.
No depoimento, ele disse que a discussão começou quando o casal voltava de um jantar. Afirmou também que a dentista teria ficado alterada após ingerir bebidas alcoólicas e começado a agredi-lo durante o trajeto.
Kos disse que parou o veículo para que a mulher descesse e afirmou que ela teria pegado uma pedra e quebrado os vidros dianteiro e traseiro do carro.
Na versão apresentada por ele, foi a dentista quem retirou o taco de beisebol do porta-malas e tentou atingi-lo. Ele afirmou que colocou a mão na frente para se defender.
Kos disse ainda que, já na residência, a mulher teria quebrado uma garrafa de bebida alcoólica e tentado agredi-lo.