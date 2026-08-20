O empresário Ivo Kos, 48 está preso de forma preventiva (sem prazo para soltura) no Complexo Penal 2 de São Paulo, na Vila Leopoldina, zona oeste da capital paulista.

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Ele foi preso no sábado (15) por agredir a mulher, a dentista Giullia Melo Falcão Vel Kos, 27.