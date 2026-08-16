Empresário desfigura rosto da esposa com taco de beisebol
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O empresário Ivo Vel Kos, 48, foi preso em flagrante sob suspeita de agredir a mulher com socos e um taco de beisebol e ameaçá-la com uma arma de choque na madrugada deste sábado (15), em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A prisão foi convertida em preventiva (sem prazo) após audiência de custódia.
O advogado Davi Gebara, que representa Kos, afirmou que a defesa não vai se manifestar neste momento, "em respeito a ambas as famílias". Kos é conhecido no mercado financeiro por ter sido sócio-fundador da antiga securitizadora Virgo, que atuava na região da Faria Lima. Em 2025, ele foi alvo de investigação por suspeita de fraude.
A dentista Giulia Melo Falcão Vel Kos, 27, publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece com ferimentos no rosto e afirma sofrer agressões do marido há dois anos. Nas imagens, ela mostra também um dos dedos, que diz ter sido quebrado durante as agressões.
"Essa é a situação que o meu marido me deixou, essa é a situação. Um dedo quebrado, meu rosto todo deformado. Esse é o homem sério de negócios, a família séria que vocês conhecem. Acabou o silêncio, chega", afirma.
De acordo com o boletim de ocorrência, as agressões começaram quando o casal voltava de um jantar, por volta das 23h de sexta-feira (14). A dentista afirmou à polícia que Kos passou a dar socos em seu rosto e corpo ainda dentro do carro.
Ela relatou que conseguiu sair do veículo e correu para pedir ajuda. Em seu depoimento, disse que o empresário foi atrás dela depois de retirar um taco de beisebol do porta-malas e a atingiu na mão direita.
A dentista afirmou que conseguiu pegar o taco e correu em direção a policiais militares que estavam nas proximidades. Conforme o registro policial, Kos entrou na residência e trancou a porta.
Ainda de acordo com o relato da mulher, o empresário estava com uma arma de choque e ameaçou matá-la caso tentasse entrar na casa. O boletim registra também que ele teria ameaçado "acabar com a vida" dela.
A dentista declarou à polícia que é casada com Kos há cerca de dois anos e sete meses e que os dois não têm filhos. Ela classificou o relacionamento como "extremamente turbulento" e afirmou que o marido seria "extremamente agressivo".
No vídeo publicado nas redes sociais, a dentista também afirma que as agressões ocorrem há dois anos e diz que decidiu não permanecer em silêncio.
Policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender à ocorrência. No local, os agentes ouviram as versões do casal e constataram que ambos apresentavam lesões aparentes.
O boletim informa que Kos tinha ferimentos na região frontal direita da testa e na orelha direita. A dentista apresentava lesões em diferentes regiões do rosto.
Os policiais ofereceram atendimento médico aos dois, mas ambos o recusaram naquele momento. Posteriormente, eles foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) para exames de corpo de delito.
Empresário diz que foi atacado
Kos apresentou uma versão diferente à polícia. Ele negou ter agredido a mulher dentro do carro e afirmou que foi atacado por ela com socos e chutes.
No depoimento, o empresário disse que a discussão começou quando o casal voltava de um jantar. Afirmou também que a dentista teria ficado alterada após ingerir bebidas alcoólicas e começado a agredi-lo durante o trajeto.
Kos disse que parou o veículo para que a mulher descesse e afirmou que ela teria pegado uma pedra e quebrado os vidros dianteiro e traseiro do carro.
Na versão apresentada pelo empresário, foi a dentista quem retirou o taco de beisebol do porta-malas e tentou atingi-lo. Ele afirmou que colocou a mão na frente para se defender.
Kos disse ainda que, já na residência, a mulher teria quebrado uma garrafa de bebida alcoólica e tentado agredi-lo.
A autoridade policial determinou a prisão em flagrante do empresário sob suspeita de lesão corporal e ameaça, com aplicação da Lei Maria da Penha. Ele também foi indiciado pelos crimes.
A dentista foi encaminhada à 4ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), onde prestou depoimento e pediu medida protetiva.
Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que o caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica e ameaça na 4ª DDM.
Quem é Ivo Kos
Com mais de duas décadas de experiência no mercado financeiro, Ivo Kos atuou em instituições como J.P. Morgan, UBS e Link Investimentos. Foi sócio da Link por 11 anos e, entre 2013 e 2018, diretor de operações da Itaim Asset Management. Em 2018, participou da criação da Virgo, empresa que atuava em frentes como securitização, estruturação de operações financeiras e investimentos em startups.
Em 2025, quando ainda era controlador da companhia, Kos passou a ser investigado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por suspeitas de uso irregular de recursos de investidores.
Segundo a acusação, ele teria participado de operações que utilizaram esses recursos de forma irregular e de operações consideradas fraudulentas, além de ter agido, segundo a autarquia, com má-fé e em benefício próprio. O processo ainda está em andamento.
Posteriormente, ainda em 2025, a Virgo Securitizadora foi adquirida pela Riza Holding e passou a se chamar Riza Sec. Em setembro, Kos anunciou uma pausa na carreira e, em dezembro, informou no LinkedIn que também havia passado a atuar como investidor privado, com foco nos setores financeiro, de mercado de capitais, valores mobiliários e tecnologia e inteligência artificial.
Colaborou Laiz Menezes, de São Paulo
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