O empresário Ivo Vel Kos, 48, foi preso em flagrante sob suspeita de agredir a mulher com socos e um taco de beisebol e ameaçá-la com uma arma de choque na madrugada deste sábado (15), em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A prisão foi convertida em preventiva (sem prazo) após audiência de custódia.

O advogado Davi Gebara, que representa Kos, afirmou que a defesa não vai se manifestar neste momento, "em respeito a ambas as famílias". Kos é conhecido no mercado financeiro por ter sido sócio-fundador da antiga securitizadora Virgo, que atuava na região da Faria Lima. Em 2025, ele foi alvo de investigação por suspeita de fraude.

A dentista Giulia Melo Falcão Vel Kos, 27, publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece com ferimentos no rosto e afirma sofrer agressões do marido há dois anos. Nas imagens, ela mostra também um dos dedos, que diz ter sido quebrado durante as agressões.