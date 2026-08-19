Acidente entre micro-ônibus e carreta mata 23 pessoas
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Ao menos 23 pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira (19) em um acidente entre uma carreta e um micro-ônibus no km 209 da rodovia BR-373, em Imbituva, no Paraná. Outras cinco pessoas ficaram feridas.
As mortes foram confirmadas pela concessionária Via Araucária e pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).
Segundo a PRF, o micro-ônibus envolvido no acidente pertence à Secretaria de Saúde de Imbituva. O veículo levava pacientes e acompanhantes para hospitais na Grande Curitiba.
O caminhão Scania tinha placas de Erechim, no Rio Grande do Sul.
A PRF afirma que as evidências preliminares apontam que o caminhão teria invadido a faixa contrária, batendo de frente com o ônibus.
A maior parte das vítimas ocupava o micro-ônibus da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Imbituva, além do condutor do caminhão envolvido, que também morreu.
As outras cinco pessoas feridas foram socorridas e hospitalizadas.
O caminhão seguia no sentido de Carambeí para Prudentópolis.
As circunstâncias estão sendo analisadas por meio de investigações no local.
Os dois veículos se envolveram em uma colisão frontal, por motivos que ainda serão investigados.
O trecho da rodovia foi totalmente interditado durante a madrugada, sem previsão de liberação.
Neste momento, a pista no km 209 da BR-373 encontra-se totalmente interditada para o atendimento da ocorrência, realização da perícia e remoção dos veículos. A PRF orienta que os motoristas evitem o trecho.
Equipes da PRF, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, e concessionária estão trabalhando no local.