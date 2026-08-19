Ao menos 23 pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira (19) em um acidente entre uma carreta e um micro-ônibus no km 209 da rodovia BR-373, em Imbituva, no Paraná. Outras cinco pessoas ficaram feridas.

As mortes foram confirmadas pela concessionária Via Araucária e pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo a PRF, o micro-ônibus envolvido no acidente pertence à Secretaria de Saúde de Imbituva. O veículo levava pacientes e acompanhantes para hospitais na Grande Curitiba.