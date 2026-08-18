A UP propõe a construção de uma sociedade socialista, com estatização de bancos e empresas privatizadas, e a interrupção do pagamento da dívida pública. A candidata foca a defesa da classe trabalhadora, exigindo 100% de aumento no salário mínimo, fim da escala 6x1 e isenção de impostos para a categoria. Defende também punição a feminicidas, passe-livre nos transportes, educação superior sem vestibular e o rompimento de acordos sobre a base de Alcântara e terras raras.

Wilson Grassi (Democrata)

Veterinário paulista de 56 anos e defensor da causa animal, Wilson Grassi concorre à presidência com a empresária Suêd Haidar, presidente de seu partido.

O plano de governo se fundamenta em desburocratizar, desonerar e digitalizar o Estado. O eixo central é a criação do Imposto Único Federal (IUF) sobre transações financeiras, substituindo tributos sobre a folha e isentando de Imposto de Renda quem ganha até cinco salários mínimos. O projeto destaca a "Saúde Única" (integração da saúde animal ao SUS), a portabilidade do aluguel para financiamento habitacional e a "PEC da Pesquisa" (transformar bolsistas em servidores). Na segurança, foca a asfixia de facções e em plebiscito nacional para a adoção de prisões de segurança máxima.