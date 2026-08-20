A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte de Maria Luiza Abreu Estevam, de 15 anos, após a adolescente procurar atendimento médico três vezes por causa de fortes dores de dente. Ela morreu na quinta-feira (13), após ser internada em estado gravíssimo.

O quadro começou a se agravar em julho, depois do procedimento para tratar cárie. Em 29 de julho, Maria Luiza foi atendida em uma Unidade Básica de Saúde de Sobradinho II e recebeu antibiótico.

Em 9 de agosto, a adolescente procurou a UPA de Sobradinho II com novas dores e passou por drenagem de abscesso dentário. Um novo antibiótico foi prescrito.