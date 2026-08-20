A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga a morte de Maria Luiza Abreu Estevam, de 15 anos, após a adolescente procurar atendimento médico três vezes por causa de fortes dores de dente. Ela morreu na quinta-feira (13), após ser internada em estado gravíssimo.
O quadro começou a se agravar em julho, depois do procedimento para tratar cárie. Em 29 de julho, Maria Luiza foi atendida em uma Unidade Básica de Saúde de Sobradinho II e recebeu antibiótico.
Em 9 de agosto, a adolescente procurou a UPA de Sobradinho II com novas dores e passou por drenagem de abscesso dentário. Um novo antibiótico foi prescrito.
Três dias depois, ela voltou à unidade com náuseas, falta de apetite, dores intensas no corpo e formigamento no rosto. Segundo familiares, Maria Luiza vomitou e desmaiou na UPA. Com a piora do quadro, foi encaminhada para a ala vermelha e depois transferida para o Hospital da Criança de Brasília, onde foi internada na UTI.
A adolescente sofreu cinco paradas cardíacas e morreu. Relatório do Serviço de Verificação de Óbito (SVO) apontou evolução para uma infecção generalizada associada a uma endocardite bacteriana de origem odontológica. Exames também detectaram Rinovírus e Influenza B, enquanto a necropsia identificou cerca de 300 mililitros de sangue acumulado no tórax.
A causa da morte ainda não foi concluída. A declaração de óbito registra “óbito a esclarecer por exames complementares”.
O pai da adolescente, André Estevam Abreu, afirma que busca esclarecimento sobre o atendimento e possível negligência médica. A família também pediu investigação sobre as circunstâncias da morte.
Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) informou que Maria Luiza recebeu avaliação médica, exames, monitoramento e medidas de suporte na UPA em 12 de agosto. Segundo o instituto, diante da evolução do quadro, a equipe solicitou transferência para uma UTI pediátrica. A adolescente foi transferida para o Hospital da Criança em 13 de agosto.
Com informações do Metrópoles.
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