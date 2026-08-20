Mariah Victoria Soares Galvão morreu com um ano de idade após trajetória marcada por internações e disputas judiciais entre a família e a Unimed Poços de Caldas. A menina tinha cardiopatia congênita grave e atresia das vias biliares, doença que compromete o fígado, e recebeu indicação para transplante hepático.

A família acionou a Justiça diversas vezes para garantir a transferência da criança para a Beneficência Portuguesa de São Paulo (BP), onde ela já era acompanhada. Decisões judiciais determinaram a remoção com transporte especializado e o custeio do tratamento, além de estabelecerem multa em caso de descumprimento.

Na última internação, em maio de 2026, Mariah foi levada a um hospital de Bragança Paulista (SP) com cianose e dificuldade para respirar. Como a unidade não tinha cardiologia pediátrica, a médica solicitou a transferência para a BP.