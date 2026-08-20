Segundo denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE), Avalanche é apontado como “mentor intelectual” de um esquema que envolveu filiações fraudulentas, falsificação de documentos, ameaças e coação de integrantes do partido. O processo tramita em segredo de Justiça.

Leonardo “Avalanche”, presidente do PRTB e candidato a vice-presidente na chapa de Pablo Marçal, é réu na Justiça de São Paulo por associação criminosa, ameaça, violência política contra mulher, constrangimento ilegal e manipulação de sistema público de informações, apurou o portal Metrópoles. Ele também é investigado em outros inquéritos da Polícia Federal.

A denúncia relata que Rachel de Carvalho, então dirigente do PRTB, sofreu ameaças e foi pressionada a renunciar ao cargo. Segundo o MPE, ela também foi levada a um local onde estavam integrantes declarados do PCC e obrigada a assinar digitalmente um documento de renúncia.

O MPE afirma ainda que Avalanche coordenou uma fraude na eleição interna do PRTB, em fevereiro de 2024, com o recrutamento de pessoas para se passarem por fundadores do partido mediante documentos falsificados. O processo também aponta a transferência fraudulenta de 77 filiados para outra legenda, com o objetivo de impedir a participação deles em uma convenção partidária.

Duas pessoas obtiveram medidas protetivas contra Avalanche. Uma testemunha que trabalhava para ele está sob proteção da Polícia Federal após relatar supostos crimes.