O PRTB registrou nesse sábado (15) a candidatura de Pablo Marçal à Presidência da República, mesmo com a inelegibilidade do empresário mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) até 2032.
O registro sucedeu a liminar autorizar Marçal a deixar o União Brasil e retornar ao PRTB. Leonardo Avalanche, que havia sido escolhido para disputar a Presidência pela legenda, passou à condição de candidato a vice.
O pedido de registro ainda será analisado pela Justiça Eleitoral. Como a eleição presidencial é de competência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), adversários e o Ministério Público Eleitoral podem contestar a candidatura.
A inelegibilidade de Marçal foi mantida por unanimidade pelo TRE-SP em 5 de agosto. A condenação, baseada na Lei da Ficha Limpa, decorre do uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha de 2024. O caso ainda pode ser levado ao TSE.
A decisão do TRE-SP manteve uma condenação de dezembro de 2025, quando a Corte considerou irregular a estratégia conhecida como “campeonato de cortes”, que incentivava colaboradores a produzir e divulgar vídeos de campanha nas redes sociais. Na ocasião, Marçal também recebeu multa de R$ 420 mil.
Enquanto não houver decisão do TSE impedindo sua candidatura, Marçal pode realizar campanha, arrecadar recursos e participar de pesquisas eleitorais. Caso o tribunal rejeite o registro, o PRTB pode substituí-lo.
Com informações do g1.