O PRTB registrou nesse sábado (15) a candidatura de Pablo Marçal à Presidência da República, mesmo com a inelegibilidade do empresário mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) até 2032.

O registro sucedeu a liminar autorizar Marçal a deixar o União Brasil e retornar ao PRTB. Leonardo Avalanche, que havia sido escolhido para disputar a Presidência pela legenda, passou à condição de candidato a vice.

O pedido de registro ainda será analisado pela Justiça Eleitoral. Como a eleição presidencial é de competência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), adversários e o Ministério Público Eleitoral podem contestar a candidatura.