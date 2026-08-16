16 de agosto de 2026
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CONDENADO

Inelegível até 2032, Marçal é lançado à presidência pelo PRTB

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@pablomarcal1/Instagram
O registro sucedeu a liminar autorizar Marçal a deixar o União Brasil e retornar ao PRTB.
O registro sucedeu a liminar autorizar Marçal a deixar o União Brasil e retornar ao PRTB.

O PRTB registrou nesse sábado (15) a candidatura de Pablo Marçal à Presidência da República, mesmo com a inelegibilidade do empresário mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) até 2032.

O registro sucedeu a liminar autorizar Marçal a deixar o União Brasil e retornar ao PRTB. Leonardo Avalanche, que havia sido escolhido para disputar a Presidência pela legenda, passou à condição de candidato a vice.

O pedido de registro ainda será analisado pela Justiça Eleitoral. Como a eleição presidencial é de competência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), adversários e o Ministério Público Eleitoral podem contestar a candidatura.

A inelegibilidade de Marçal foi mantida por unanimidade pelo TRE-SP em 5 de agosto. A condenação, baseada na Lei da Ficha Limpa, decorre do uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha de 2024. O caso ainda pode ser levado ao TSE.

A decisão do TRE-SP manteve uma condenação de dezembro de 2025, quando a Corte considerou irregular a estratégia conhecida como “campeonato de cortes”, que incentivava colaboradores a produzir e divulgar vídeos de campanha nas redes sociais. Na ocasião, Marçal também recebeu multa de R$ 420 mil.

Enquanto não houver decisão do TSE impedindo sua candidatura, Marçal pode realizar campanha, arrecadar recursos e participar de pesquisas eleitorais. Caso o tribunal rejeite o registro, o PRTB pode substituí-lo.

Com informações do g1.

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