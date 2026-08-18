Uma passarela da rodovia Fernão Dias (BR-381) desabou após ser atingida por um caminhão na cidade de Vargem, na região de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (18). A estrutura caiu sobre um veículo, deixando dois mortos.

O acidente aconteceu às 10h20, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

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