VEJA quando passarela atingida por caminhão desaba; 2 morreram
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Uma passarela da rodovia Fernão Dias (BR-381) desabou após ser atingida por um caminhão na cidade de Vargem, na região de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (18). A estrutura caiu sobre um veículo, deixando dois mortos.
O acidente aconteceu às 10h20, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).
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Segundo a concessionária Motiva Minas_SP, responsável pelo trecho, um caminhão que seguia sentido São Paulo bateu na estrutura e derrubou a passarela.
As vítimas fatais estavam em um carro, que seguia pela pista contrária a do caminhão, e foi atingido pela passarela. Uma terceira pessoa ficou ferida em estado grave, de acordo com a concessionária. Essa pessoa foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) a um hospital da região.
A pista permanece totalmente interditada em ambos os sentidos. O congestionamento registrado é de aproximadamente dez quilômetros nos dois sentidos da rodovia.
No momento, há quatro guindastes no local sendo preparados para içamento e retirada das vigas da passarela. A previsão é de aproximadamente 1h30 para preparar os equipamentos, retirar a estrutura da via, desmobilizar os guindastes e liberar parcialmente as pistas.
A ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) afirmou que monitora a atuação da concessionária e as providências adotadas no local, com prioridade para o atendimento às vítimas, a segurança dos usuários, a sinalização da área e o restabelecimento seguro do tráfego.
As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelos órgãos competentes. A agência acompanhará os desdobramentos e verificará as condições da infraestrutura e a atuação da concessionária.
"A ANTT lamenta as mortes e manifesta solidariedade aos familiares das vítimas", destacou a agência.
Rota de desvio
Sentido Belo Horizonte (norte)
Os motoristas que trafegam no sentido Norte deverão acessar o desvio no km 10 da BR-381 (Fernão Dias), seguindo por vias municipais e estaduais que passam pelos municípios de:
1. Vargem/SP (estrada de Guaripocaba) - km 10 a entrada
2. Socorro/SP
3. Lindóia/SP
4. Toledo/MG
5. Extrema/MG
O retorno à Rodovia Fernão Dias é no km 939, em Extrema (MG).
Características da Rota
- Trecho composto por rodovias estaduais e vias municipais;
- Predominância de pista simples com circulação em duplo sentido;
- Presença de curvas, aclives e declives característicos da região;
- Travessia por áreas urbanas e rurais dos municípios percorridos;
- Necessidade de atenção redobrada à sinalização implantada, aos limites de velocidade e à interação com o tráfego local.
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