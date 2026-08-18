18 de agosto de 2026
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FERNÃO DIAS

VEJA quando passarela atingida por caminhão desaba; 2 morreram

Por Francisco Lima Neto e Paulo Eduardo Dias | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução via OVale
A estrutura caiu sobre um veículo, deixando dois mortos.
A estrutura caiu sobre um veículo, deixando dois mortos.

Uma passarela da rodovia Fernão Dias (BR-381) desabou após ser atingida por um caminhão na cidade de Vargem, na região de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (18). A estrutura caiu sobre um veículo, deixando dois mortos.

O acidente aconteceu às 10h20, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Leia mais: Passarela desaba após choque com caminhão na Fernão Dias e mata 2

Segundo a concessionária Motiva Minas_SP, responsável pelo trecho, um caminhão que seguia sentido São Paulo bateu na estrutura e derrubou a passarela.

As vítimas fatais estavam em um carro, que seguia pela pista contrária a do caminhão, e foi atingido pela passarela. Uma terceira pessoa ficou ferida em estado grave, de acordo com a concessionária. Essa pessoa foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) a um hospital da região.

A pista permanece totalmente interditada em ambos os sentidos. O congestionamento registrado é de aproximadamente dez quilômetros nos dois sentidos da rodovia.

No momento, há quatro guindastes no local sendo preparados para içamento e retirada das vigas da passarela. A previsão é de aproximadamente 1h30 para preparar os equipamentos, retirar a estrutura da via, desmobilizar os guindastes e liberar parcialmente as pistas.

A ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) afirmou que monitora a atuação da concessionária e as providências adotadas no local, com prioridade para o atendimento às vítimas, a segurança dos usuários, a sinalização da área e o restabelecimento seguro do tráfego.

As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelos órgãos competentes. A agência acompanhará os desdobramentos e verificará as condições da infraestrutura e a atuação da concessionária.

"A ANTT lamenta as mortes e manifesta solidariedade aos familiares das vítimas", destacou a agência.

Rota de desvio

Sentido Belo Horizonte (norte)

Os motoristas que trafegam no sentido Norte deverão acessar o desvio no km 10 da BR-381 (Fernão Dias), seguindo por vias municipais e estaduais que passam pelos municípios de:

1. Vargem/SP (estrada de Guaripocaba) - km 10 a entrada

2. Socorro/SP

3. Lindóia/SP

4. Toledo/MG

5. Extrema/MG

O retorno à Rodovia Fernão Dias é no km 939, em Extrema (MG).

Características da Rota

- Trecho composto por rodovias estaduais e vias municipais;

- Predominância de pista simples com circulação em duplo sentido;

- Presença de curvas, aclives e declives característicos da região;

- Travessia por áreas urbanas e rurais dos municípios percorridos;

- Necessidade de atenção redobrada à sinalização implantada, aos limites de velocidade e à interação com o tráfego local.

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