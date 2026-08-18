O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias pela morte das atrizes Laura Cardoso e Glória Menezes, dois dos principais nomes da dramaturgia brasileira. O anúncio foi feito nesta terça-feira (18), poucas horas após a confirmação da morte de Glória Menezes, aos 91 anos, um dia depois do falecimento de Laura Cardoso, aos 98.

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que as carreiras das duas artistas "se confundem com a história da dramaturgia brasileira" e ressaltou a contribuição de ambas para a cultura nacional ao longo de cerca de sete décadas de atuação.

O presidente também destacou que Laura e Glória foram pioneiras da televisão brasileira e deixaram um legado construído não apenas em novelas, mas também no teatro e no cinema. Segundo Lula, a trajetória das atrizes segue servindo de referência para novas gerações de artistas.