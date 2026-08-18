O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias pela morte das atrizes Laura Cardoso e Glória Menezes, dois dos principais nomes da dramaturgia brasileira. O anúncio foi feito nesta terça-feira (18), poucas horas após a confirmação da morte de Glória Menezes, aos 91 anos, um dia depois do falecimento de Laura Cardoso, aos 98.
Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que as carreiras das duas artistas "se confundem com a história da dramaturgia brasileira" e ressaltou a contribuição de ambas para a cultura nacional ao longo de cerca de sete décadas de atuação.
O presidente também destacou que Laura e Glória foram pioneiras da televisão brasileira e deixaram um legado construído não apenas em novelas, mas também no teatro e no cinema. Segundo Lula, a trajetória das atrizes segue servindo de referência para novas gerações de artistas.
"Em sinal de reconhecimento e gratidão a tudo o que Glória e Laura fizeram pela cultura brasileira, decreto luto oficial de três dias", escreveu o presidente.
Duas perdas em menos de 24 horas
Laura Cardoso morreu na noite de segunda-feira (17), aos 98 anos. Considerada uma das maiores atrizes da história da televisão brasileira, acumulou mais de 100 trabalhos na carreira e participou de produções marcantes como Mulheres de Areia, A Viagem, Gabriela e Sol Nascente.
Já Glória Menezes morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos. Com mais de seis décadas de carreira, construiu uma trajetória de destaque na televisão, no teatro e no cinema, tornando-se uma das artistas mais respeitadas do país.
A morte das duas atrizes em um intervalo inferior a 24 horas provocou grande comoção entre artistas, autoridades e fãs, que prestaram homenagens nas redes sociais e em eventos culturais realizados pelo país.
Reconhecimento à cultura brasileira
O decreto de luto oficial é uma das mais altas homenagens prestadas pelo governo federal e representa o reconhecimento da importância histórica das duas artistas para a cultura nacional.
Laura Cardoso e Glória Menezes são consideradas referências da dramaturgia brasileira e ajudaram a