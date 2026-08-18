A atriz Nathália Timberg, de 97 anos, emocionou o público e se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta terça-feira (18) ao publicar vídeos de despedida para duas amigas e companheiras de profissão: Laura Cardoso e Glória Menezes. Assista aos dois vídeos no final do texto.

As duas atrizes morreram em um intervalo inferior a 24 horas, e as homenagens de Nathália repercutiram pela sensibilidade e pela forma como ela refletiu sobre a passagem do tempo, a amizade e a própria finitude.

A frase que mais chamou a atenção foi dita durante a despedida de Glória Menezes.