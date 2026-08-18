A atriz Nathália Timberg, de 97 anos, emocionou o público e se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta terça-feira (18) ao publicar vídeos de despedida para duas amigas e companheiras de profissão: Laura Cardoso e Glória Menezes. Assista aos dois vídeos no final do texto.
As duas atrizes morreram em um intervalo inferior a 24 horas, e as homenagens de Nathália repercutiram pela sensibilidade e pela forma como ela refletiu sobre a passagem do tempo, a amizade e a própria finitude.
A frase que mais chamou a atenção foi dita durante a despedida de Glória Menezes.
“Logo estaremos juntas, eu também. Devo estar com a minha bagagem sendo preparada.”
O trecho viralizou no X (antigo Twitter) e foi compartilhado por milhares de usuários, que destacaram a serenidade da atriz diante da perda de duas amigas com quem dividiu décadas de convivência na televisão brasileira.
Despedida para Laura Cardoso
Ao falar sobre Laura Cardoso, Nathália relembrou a admiração que nutria pela colega desde o início de sua trajetória artística.
“Laura, você é uma das atrizes que eu aprendi a admirar muito cedo”, afirmou.
A atriz também destacou a amizade construída ao longo dos anos e ressaltou que Laura ocupou um espaço permanente em sua vida pessoal e profissional.
Na homenagem, Nathália lembrou o talento da colega e a marca deixada por ela na dramaturgia brasileira, além das lembranças compartilhadas ao longo da carreira.
'Ainda estou sob impacto'
Na mensagem dedicada a Glória Menezes, Nathália demonstrou o abalo provocado pelas duas perdas em sequência.
“Eu ainda estou sob impacto”, disse no início do vídeo.
A atriz mencionou Laura Cardoso e afirmou acreditar que as duas amigas teriam se reencontrado. Em seguida, fez a reflexão que acabou mobilizando as redes sociais e emocionando admiradores de diferentes gerações.
Além da repercussão pela frase, muitos internautas destacaram a lucidez, a elegância e a sensibilidade com que Nathália tratou um tema tão delicado.
Reação dos fãs
Após a divulgação dos vídeos, usuários das redes sociais passaram a compartilhar cenas históricas da carreira da atriz, além de mensagens de carinho e reconhecimento.
Muitos comentários ressaltaram que Nathália Timberg representa uma geração que ajudou a construir a história da televisão brasileira desde seus primeiros anos.
As homenagens também reacenderam lembranças de novelas, peças teatrais e produções marcantes estreladas pelas três artistas ao longo de décadas.
Com a despedida de Laura Cardoso e Glória Menezes, o Brasil perde duas referências da dramaturgia nacional. As palavras de Nathália Timberg acabaram traduzindo o sentimento de despedida de uma geração de artistas que marcou a cultura brasileira.