Glória Menezes, que morreu aos 91 anos nesta terça-feira (18), construiu uma carreira de mais de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão. Na TV Globo, onde estreou em 1967, participou de mais de 40 novelas e se destacou pela capacidade de interpretar personagens de perfis muito diferentes. Glória morreu um dia após sua colega de ofício, Laura Cardoso, com 98 anos.

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Um dos primeiros grandes sucessos veio em "Irmãos Coragem", de 1970, novela em que atuou ao lado de Tarcísio Meira. A parceria dos dois se repetiu em diversas produções e se tornou uma das mais conhecidas da televisão brasileira. Entre os trabalhos que fizeram juntos estão "Sangue e Areia", "Rosa Rebelde", "O Semideus" e "Cavalo de Aço".