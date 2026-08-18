Levantamento da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), da Polícia Civil do Rio, mostra que ruas e vielas do Complexo do Alemão, na zona norte da cidade, vêm sendo cobertas por estruturas para possivelmente dificultar o monitoramento por drones.

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A comparação entre imagens de satélite de novembro de 2025 e registros aéreos de fevereiro de 2026 revela mudanças no intervalo de 84 dias —ruas que antes apareciam nas imagens ficaram encobertas por telhados, um antigo estacionamento ganhou cobertura. Há também o caso de uma laje que passou a ter uma piscina.