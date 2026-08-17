Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro dentro de um mercado na zona Norte de São Paulo, na tarde desse domingo (16). Segundo a Polícia Militar, ela estava na fila do açougue quando foi atacada por trás.

O homem foi contido por clientes e preso em flagrante. A vítima foi socorrida ao Hospital Brasilândia, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

O caso foi encaminhado ao 45º Distrito Policial (Vila Brasilândia), e o suspeito foi levado à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).