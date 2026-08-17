18 de agosto de 2026
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ATAQUE NA FILA

Homem mata companheira pelas costas dentro de mercado

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/cctv
O homem foi contido por clientes e preso em flagrante.
O homem foi contido por clientes e preso em flagrante.

Uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro dentro de um mercado na zona Norte de São Paulo, na tarde desse domingo (16). Segundo a Polícia Militar, ela estava na fila do açougue quando foi atacada por trás.

O homem foi contido por clientes e preso em flagrante. A vítima foi socorrida ao Hospital Brasilândia, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

O caso foi encaminhado ao 45º Distrito Policial (Vila Brasilândia), e o suspeito foi levado à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Com informações da CNN Brasil.

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