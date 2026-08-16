Uma pessoa que sofre engasgo e está sozinha pode tentar uma manobra de autossalvamento para desobstruir as vias aéreas, mas a principal orientação do Corpo de Bombeiros é procurar ajuda imediatamente e acionar o 193. A técnica exige pressionar o abdômen e pode ser difícil de executar sem auxílio.
Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Henrique Barcellos, a pressão deve ser feita na região localizada cerca de dois dedos acima do umbigo. Uma alternativa é projetar o corpo contra uma superfície rígida, como o encosto de uma cadeira, para exercer pressão sobre o abdômen.
O bombeiro destaca que, durante o engasgo, a pessoa deve tentar permanecer à vista de outras pessoas, podendo sair de casa, procurar um vizinho ou ir para a rua. A presença de alguém permite acionar o 193 e receber orientações durante o atendimento.
Entre as medidas apresentadas estão tentar tossir com força, realizar a manobra de Heimlich e usar o encosto de uma cadeira para pressionar a parte superior do abdômen. Não é recomendado tentar comer ou beber líquidos para empurrar o objeto, pois isso pode piorar a obstrução.
O sinal universal de engasgo é levar as mãos ao pescoço. Conforme o tenente, a execução da manobra por outra pessoa é mais adequada, principalmente porque a força e o ar disponíveis diminuem conforme a emergência avança.
Barcellos também recomenda que profissionais que trabalham com crianças tenham treinamento prático em primeiros socorros. Segundo ele, a prática das técnicas deve ser reciclada pelo menos uma vez por ano. Ele orienta revisar também os conhecimentos teóricos a cada cinco anos, pois podem ser atualizados.
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