Uma pessoa que sofre engasgo e está sozinha pode tentar uma manobra de autossalvamento para desobstruir as vias aéreas, mas a principal orientação do Corpo de Bombeiros é procurar ajuda imediatamente e acionar o 193. A técnica exige pressionar o abdômen e pode ser difícil de executar sem auxílio.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Henrique Barcellos, a pressão deve ser feita na região localizada cerca de dois dedos acima do umbigo. Uma alternativa é projetar o corpo contra uma superfície rígida, como o encosto de uma cadeira, para exercer pressão sobre o abdômen.

O bombeiro destaca que, durante o engasgo, a pessoa deve tentar permanecer à vista de outras pessoas, podendo sair de casa, procurar um vizinho ou ir para a rua. A presença de alguém permite acionar o 193 e receber orientações durante o atendimento.