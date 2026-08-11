O Comando Vermelho (CV) cobrava até R$ 60 mil de candidatos para permitir campanhas em determinados bairros de Sobral (CE), segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE). A cobrança fazia parte, conforme a investigação, de um esquema de interferência nas eleições de 2024 e 2026.
De acordo com o MPCE, candidatos sem mandato pagavam R$ 30 mil, enquanto aqueles que já ocupavam cargos eletivos eram cobrados em R$ 60 mil. A prática era tratada como uma espécie de “pedágio eleitoral”.
A investigação também aponta que o grupo usava ameaças e coação para influenciar eleitores. Eventos e reuniões políticas em Sobral foram cancelados após ameaças de morte e de ataques contra pessoas e estabelecimentos envolvidos na organização.
A apuração integra a Operação Omertá, deflagrada nesta terça-feira (11). Três vereadores de Sobral foram presos preventivamente: Carlos do Calisto (PSB), Mário Vicktor (União) e Juninho do Povo (Podemos). Eles também foram afastados dos mandatos por 180 dias.
Uma policial militar, casada com o homem apontado como chefe da facção em Sobral, também foi presa e afastada das funções pelo mesmo período. Um advogado é investigado por participação na estrutura da organização criminosa.
Segundo o MPCE, o inquérito começou em 2024 e reúne depoimentos e outros elementos sobre a atuação da facção no processo eleitoral. A investigação apura suspeitas de organização criminosa, domínio social estruturado, extorsão, lavagem de dinheiro, corrupção e impedimento ou embaraço à propaganda eleitoral.
Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão. Celulares, dinheiro e documentos foram apreendidos. A operação foi realizada pela FICCO/CE, pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Grupo Auxiliar Eleitoral (GAEL), com ordens judiciais expedidas pela 3ª Zona Eleitoral de Fortaleza.