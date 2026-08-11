O Comando Vermelho (CV) cobrava até R$ 60 mil de candidatos para permitir campanhas em determinados bairros de Sobral (CE), segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE). A cobrança fazia parte, conforme a investigação, de um esquema de interferência nas eleições de 2024 e 2026.

De acordo com o MPCE, candidatos sem mandato pagavam R$ 30 mil, enquanto aqueles que já ocupavam cargos eletivos eram cobrados em R$ 60 mil. A prática era tratada como uma espécie de “pedágio eleitoral”.

A investigação também aponta que o grupo usava ameaças e coação para influenciar eleitores. Eventos e reuniões políticas em Sobral foram cancelados após ameaças de morte e de ataques contra pessoas e estabelecimentos envolvidos na organização.