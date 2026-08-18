A morte da atriz Laura Cardoso, aos 98 anos, motivou homenagens de artistas e amigos nas redes sociais. Ela morreu na noite desta segunda-feira (17), em sua casa, em São Paulo.

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Laurinda de Jesus Balleroni nasceu em 1927 e começou a atuar aos 15 anos. Estreou na televisão em 1952, aos 25 anos, na novela "Tribunal do Coração", da TV Tupi. Ao longo da carreira, participou de mais de 60 novelas e se tornou a atriz com mais títulos na televisão brasileira.