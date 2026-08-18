A morte da atriz Laura Cardoso, aos 98 anos, motivou homenagens de artistas e amigos nas redes sociais. Ela morreu na noite desta segunda-feira (17), em sua casa, em São Paulo.
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Laurinda de Jesus Balleroni nasceu em 1927 e começou a atuar aos 15 anos. Estreou na televisão em 1952, aos 25 anos, na novela "Tribunal do Coração", da TV Tupi. Ao longo da carreira, participou de mais de 60 novelas e se tornou a atriz com mais títulos na televisão brasileira.
Entre os artistas que prestaram homenagens está Miguel Falabella. O ator e diretor relembrou a amizade com Laura e destacou a trajetória profissional dos dois.
"Eu a conheci na virada dos anos 80 e, desde então, tive com ela uma amizade linda, divertida e respeitosa. Fizemos teatro, televisão, muita festa e exercitamos juntos a implantação de um ambiente solar no trabalho. Laura era gigante, compulsiva e tinha um talento que não cabia em seu corpo pequeno. Para mim, era sempre um privilegio estar com ela e assisti-la debruçar-se sobre algumas personagens, te amo, Laura! Muito mesmo! Até um dia!"
Tony Ramos também lamentou a morte da atriz durante entrevista ao vivo à GloboNews. Emocionado, afirmou: “Ela era a rainha da televisão”. O ator também manifestou carinho pela família de Laura e disse estar em orações por ela e pelos familiares.
Fabiana Karla publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais:
"Não estava preparada para uma despedida assim… Tentei dormir novamente, imaginando que quando acordasse isso seria um sonho e eu estaria enganada… Mas infelizmente…Você partiu…"
Natallia Rodrigues e Barbara Bruno também prestaram homenagens à atriz.
Carreira
Laura Cardoso estreou na TV Globo em 1981, na novela "Brilhante", a convite do diretor Daniel Filho. Em 1983, atuou em "Pão Pão, Beijo Beijo".
Um de seus papéis mais conhecidos foi Dona Isaura, mãe das gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Glória Pires, em "Mulheres de Areia", de 1993. No ano seguinte, viveu Dona Guiomar em "A Viagem", outro personagem marcante de sua carreira.
Seu último trabalho na televisão foi em "A Dona do Pedaço", em 2019. No cinema, participou de "Dona Rosinha", de 2025.
Na vida pessoal, Laura foi casada com o ator e diretor Fernando Balleroni de 1949 até a morte dele, em 1980. O casal teve três filhos: Fátima, Fernanda e José, que morreu três dias após o nascimento. Laura também deixou netos e bisnetos.
Ao longo de décadas de carreira, recebeu indicações e prêmios por trabalhos no teatro, cinema e televisão. Entre as homenagens estão cinco troféus da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), o prêmio Oscarito, do Festival de Gramado, pela contribuição ao cinema brasileiro, e a Ordem do Mérito Cultural, concedida em 2006 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Com informações do g1.
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