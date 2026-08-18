A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos na noite de segunda-feira (17), em sua casa, em São Paulo. A informação foi divulgada na madrugada desta terça-feira (18) pelo perfil oficial da artista no Instagram, administrado pelo bisneto, Fernando Faria. Segundo ele, ela morreu às 23h24, de causas naturais.

Nascida em São Paulo em 1927, Laura iniciou a carreira artística aos 15 anos, em radionovelas. Ela foi uma das pioneiras da televisão brasileira e estreou na TV Tupi em 1952. Ao longo de mais de oito décadas de carreira, participou de mais de 100 produções, incluindo mais de 60 novelas.

Entre os trabalhos de destaque estão as novelas Brilhante, Mulheres de Areia, A Viagem e Caminho das Índias. Laura também atuou no cinema e no teatro. Seu último trabalho em uma novela foi A Dona do Pedaço, da TV Globo, em 2019.