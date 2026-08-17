O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) permanecem tecnicamente empatados no segundo turno, com 47% e 44% de intenções de voto, respectivamente, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (17).

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O cenário ficou estável em relação à última rodada, divulgada no dia 10 de agosto, quando eles alcançaram os mesmos índices. Já na simulação de primeiro turno, o petista marcou 41% e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 36% —ambos oscilaram um ponto percentual em relação ao levantamento anterior, mantendo a distância de cinco pontos percentuais.