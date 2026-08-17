Preso preventivamente sob suspeita de agredir a mulher com socos e um taco de beisebol e ameaçá-la com uma arma de choque, o empresário Ivo Vel Kos, 48, é alvo de uma investigação por lesão corporal, violência doméstica e ameaça. A defesa entrou com pedido de habeas corpus para tentar libertá-lo.

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A dentista Giulia Melo Falcão Vel Kos, 27, afirma que foi agredida pelo marido na madrugada de sábado (15), em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Kos nega as agressões e apresentou outra versão à polícia.

Veja o que se sabe sobre o caso: