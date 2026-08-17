18 de agosto de 2026
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PRESO

O que se sabe sobre 'Faria Limer' que agrediu a esposa

Por Bárbara Sá | da Folhapress
| Tempo de leitura: 4 min
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Reprodução via Folhapress
Kos foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva.
Kos foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva.

Preso preventivamente sob suspeita de agredir a mulher com socos e um taco de beisebol e ameaçá-la com uma arma de choque, o empresário Ivo Vel Kos, 48, é alvo de uma investigação por lesão corporal, violência doméstica e ameaça. A defesa entrou com pedido de habeas corpus para tentar libertá-lo.

Leia mais: Empresário desfigura rosto da esposa com taco de beisebol

A dentista Giulia Melo Falcão Vel Kos, 27, afirma que foi agredida pelo marido na madrugada de sábado (15), em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Kos nega as agressões e apresentou outra versão à polícia.

Veja o que se sabe sobre o caso:

O que a dentista relatou?

Conforme o boletim de ocorrência, o casal voltava de um jantar quando começou uma discussão. A dentista afirmou que Kos deu socos em seu rosto e corpo dentro do carro e conseguiu sair do veículo para pedir ajuda.

Ela relatou que o empresário retirou um taco de beisebol do porta-malas, foi atrás dela e a atingiu na mão direita. A dentista disse que conseguiu pegar o objeto e correu em direção a policiais militares que estavam nas proximidades. Também afirmou que Kos a ameaçou com uma arma de choque e disse que iria matá-la.

Após o episódio, a dentista publicou um vídeo em que aparece com ferimentos no rosto e um dos dedos machucado. Nas imagens, afirmou que sofria agressões havia dois anos.

Qual é o estado de saúde da dentista?

A dentista ficou internada por um dia, recebeu medicação e foi liberada no sábado, informou o advogado Fábio Fajolli, que representa a dentista. Ela está em casa, em repouso, e não corre risco. A defesa afirma que ainda não sabe a extensão das lesões nem se haverá cicatrizes permanentes.

Como o caso foi registrado?

O caso foi registrado na 4ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) como lesão corporal, violência doméstica e ameaça. Kos foi indiciado sob suspeita de lesão corporal e ameaça com aplicação da Lei Maria da Penha.

Fajolli contesta o enquadramento e pretende acionar o Ministério Público para pedir a mudança da tipificação. "É um absurdo a autoridade ter enquadrado como lesão corporal", afirmou. A classificação pode ser alterada no decorrer da investigação, a depender dos elementos reunidos.

A dentista também pediu medidas protetivas. O advogado da vítima afirmou que ainda não recebeu retorno sobre a solicitação.

Qual é a versão de Kos?

Kos negou ter agredido a mulher e afirmou à polícia que foi atacado por ela com socos e chutes. Disse que a dentista teria ficado alterada após consumir bebidas alcoólicas durante o jantar.

O empresário afirmou que ela teria quebrado vidros do carro com uma pedra. Na versão dele, foi a dentista quem retirou o taco de beisebol do porta-malas e tentou atingi-lo. Kos também disse que ela teria quebrado uma garrafa dentro da residência e tentado agredi-lo.

Policiais constataram lesões aparentes nos dois. O boleti de ocorrência registra ferimentos na testa e na orelha direita do empresário e lesões em diferentes regiões do rosto da dentista. Ambos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).

O que se sabe sobre o teste de bafômetro?

A polícia registra que Kos foi submetido a exame de embriaguez e toxicológico, mas não informa o resultado. O advogado Davi Gebara, que o defende, afirmou que o empresário se ofereceu para fazer o teste do bafômetro.

Fajolli disse que a defesa da dentista ainda não teve acesso ao resultado e espera obtê-lo no início desta semana.

Por que Kos está preso?

Kos foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva (sem prazo) após audiência de custódia.

De acordo com Fajolli, a decisão considerou a extrema violência atribuída ao empresário, o temor manifestado pela dentista pela própria vida e outras investigações envolvendo Kos.

O advogado afirma que a Justiça entendeu que medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para preservar a integridade dela.

A defesa do empresário entrou com pedido de habeas corpus.

O que aconteceu com a casa e o carro?

Fajolli afirma que familiares de Kos foram à residência onde o casal morava no sábado e trocaram a fechadura. A dentista teria ficado sem acesso à casa e aos próprios pertences.

O advogado diz que o carro dela, que estava na rua, também foi colocado dentro da residência. A defesa tentou resolver a situação extrajudicialmente sem sucesso e pretende apresentar um pedido de urgência à Justiça para recuperar o veículo e o acesso aos bens.

Fajolli afirma ainda que imagens mostram um segurança do condomínio que não teria auxiliado a dentista e teria ajudado Kos a levá-la para dentro da residência.

O que dizem os advogados de cada parte?

Fabio Fajolli afirma que as prioridades são pedir ao Ministério Público a mudança da tipificação e recuperar o acesso da dentista ao carro e aos pertences.

Davi Gebara afirmou que não comentaria as acusações. "Em respeito a ambas as famílias, a defesa não vai se manifestar no momento", disse.

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