O que se sabe sobre 'Faria Limer' que agrediu a esposa
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Preso preventivamente sob suspeita de agredir a mulher com socos e um taco de beisebol e ameaçá-la com uma arma de choque, o empresário Ivo Vel Kos, 48, é alvo de uma investigação por lesão corporal, violência doméstica e ameaça. A defesa entrou com pedido de habeas corpus para tentar libertá-lo.
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A dentista Giulia Melo Falcão Vel Kos, 27, afirma que foi agredida pelo marido na madrugada de sábado (15), em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Kos nega as agressões e apresentou outra versão à polícia.
Veja o que se sabe sobre o caso:
O que a dentista relatou?
Conforme o boletim de ocorrência, o casal voltava de um jantar quando começou uma discussão. A dentista afirmou que Kos deu socos em seu rosto e corpo dentro do carro e conseguiu sair do veículo para pedir ajuda.
Ela relatou que o empresário retirou um taco de beisebol do porta-malas, foi atrás dela e a atingiu na mão direita. A dentista disse que conseguiu pegar o objeto e correu em direção a policiais militares que estavam nas proximidades. Também afirmou que Kos a ameaçou com uma arma de choque e disse que iria matá-la.
Após o episódio, a dentista publicou um vídeo em que aparece com ferimentos no rosto e um dos dedos machucado. Nas imagens, afirmou que sofria agressões havia dois anos.
Qual é o estado de saúde da dentista?
A dentista ficou internada por um dia, recebeu medicação e foi liberada no sábado, informou o advogado Fábio Fajolli, que representa a dentista. Ela está em casa, em repouso, e não corre risco. A defesa afirma que ainda não sabe a extensão das lesões nem se haverá cicatrizes permanentes.
Como o caso foi registrado?
O caso foi registrado na 4ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) como lesão corporal, violência doméstica e ameaça. Kos foi indiciado sob suspeita de lesão corporal e ameaça com aplicação da Lei Maria da Penha.
Fajolli contesta o enquadramento e pretende acionar o Ministério Público para pedir a mudança da tipificação. "É um absurdo a autoridade ter enquadrado como lesão corporal", afirmou. A classificação pode ser alterada no decorrer da investigação, a depender dos elementos reunidos.
A dentista também pediu medidas protetivas. O advogado da vítima afirmou que ainda não recebeu retorno sobre a solicitação.
Qual é a versão de Kos?
Kos negou ter agredido a mulher e afirmou à polícia que foi atacado por ela com socos e chutes. Disse que a dentista teria ficado alterada após consumir bebidas alcoólicas durante o jantar.
O empresário afirmou que ela teria quebrado vidros do carro com uma pedra. Na versão dele, foi a dentista quem retirou o taco de beisebol do porta-malas e tentou atingi-lo. Kos também disse que ela teria quebrado uma garrafa dentro da residência e tentado agredi-lo.
Policiais constataram lesões aparentes nos dois. O boleti de ocorrência registra ferimentos na testa e na orelha direita do empresário e lesões em diferentes regiões do rosto da dentista. Ambos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal).
O que se sabe sobre o teste de bafômetro?
A polícia registra que Kos foi submetido a exame de embriaguez e toxicológico, mas não informa o resultado. O advogado Davi Gebara, que o defende, afirmou que o empresário se ofereceu para fazer o teste do bafômetro.
Fajolli disse que a defesa da dentista ainda não teve acesso ao resultado e espera obtê-lo no início desta semana.
Por que Kos está preso?
Kos foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva (sem prazo) após audiência de custódia.
De acordo com Fajolli, a decisão considerou a extrema violência atribuída ao empresário, o temor manifestado pela dentista pela própria vida e outras investigações envolvendo Kos.
O advogado afirma que a Justiça entendeu que medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para preservar a integridade dela.
A defesa do empresário entrou com pedido de habeas corpus.
O que aconteceu com a casa e o carro?
Fajolli afirma que familiares de Kos foram à residência onde o casal morava no sábado e trocaram a fechadura. A dentista teria ficado sem acesso à casa e aos próprios pertences.
O advogado diz que o carro dela, que estava na rua, também foi colocado dentro da residência. A defesa tentou resolver a situação extrajudicialmente sem sucesso e pretende apresentar um pedido de urgência à Justiça para recuperar o veículo e o acesso aos bens.
Fajolli afirma ainda que imagens mostram um segurança do condomínio que não teria auxiliado a dentista e teria ajudado Kos a levá-la para dentro da residência.
O que dizem os advogados de cada parte?
Fabio Fajolli afirma que as prioridades são pedir ao Ministério Público a mudança da tipificação e recuperar o acesso da dentista ao carro e aos pertences.
Davi Gebara afirmou que não comentaria as acusações. "Em respeito a ambas as famílias, a defesa não vai se manifestar no momento", disse.