A campanha eleitoral para a Presidência da República começa oficialmente neste domingo (16). Os candidatos já podem pedir votos, realizar comícios, carreatas e passeatas, além de divulgar propaganda na internet. No rádio e na televisão, a propaganda eleitoral começa em 28 de agosto.
Entre os principais candidatos, a maioria escolheu o Sudeste para iniciar a disputa. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um ato em São Bernardo do Campo (SP), Flávio Bolsonaro (PL) estará no Rio de Janeiro, Renan Santos (Missão) participará de um evento em São Paulo, Augusto Cury (Avante) estará em Santa Luzia (MG) e Romeu Zema (Novo) irá a Montes Claros (MG).
Ronaldo Caiado (PSD) será o único entre os candidatos citados a iniciar a campanha fora do Sudeste. Ele fará uma carreata em Goiás, com destino a Luziânia.
Lula escolheu o Estádio da Vila Euclides, em São Bernardo, local ligado ao início de sua trajetória sindical. Flávio fará um ato na Praia de Copacabana, no Rio.
Renan Santos retorna à Faculdade de Direito da USP, onde estudou. Em Minas Gerais, Zema visita o Mercado Central de Montes Claros, enquanto Augusto Cury realiza evento em Santa Luzia.
A carreata de Caiado passará por Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso e Cidade Ocidental antes de chegar a Luziânia.
Com informações do g1.