A campanha eleitoral para a Presidência da República começa oficialmente neste domingo (16). Os candidatos já podem pedir votos, realizar comícios, carreatas e passeatas, além de divulgar propaganda na internet. No rádio e na televisão, a propaganda eleitoral começa em 28 de agosto.

Entre os principais candidatos, a maioria escolheu o Sudeste para iniciar a disputa. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um ato em São Bernardo do Campo (SP), Flávio Bolsonaro (PL) estará no Rio de Janeiro, Renan Santos (Missão) participará de um evento em São Paulo, Augusto Cury (Avante) estará em Santa Luzia (MG) e Romeu Zema (Novo) irá a Montes Claros (MG).

Ronaldo Caiado (PSD) será o único entre os candidatos citados a iniciar a campanha fora do Sudeste. Ele fará uma carreata em Goiás, com destino a Luziânia.